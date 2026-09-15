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Por Redacción Red43

Alivio en la salud local: vuelve a funcionar Unión Personal

La obra social retomó su funcionamiento en acuerdo con el Círculo Médico. Los detalles.
Por Redacción Red43

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El Circulo Médico del Oeste del Chubut, CIMOCH, informó que en el día de hoy se retoma el servicio de la obra social Unión Personal.

 

"Nos complace informarles que, tras haber finalizado formalmente la firma del convenio directo, a partir del día de la fecha se habilita la prestación de servicios para la obra social Unión Personal en la totalidad de sus planes", comunicaron esta mañana.

 

Para hacer uso, detallaron, es importante verificar "siempre tener su credencial vigente al momento de concurrir al centro médico. La autorización la realizará la recepción del centro al momento de la consulta. El sistema validador determinará si debe abonar un coseguro y su monto exacto, según lo establecido por su plan".

 

El último corte del servicio había sido en el pasado mes de mayo, tras otro corte en enero y una falta de respuesta desde la obra social en las sedes nacionales tras el cierre de sus oficinas locales en 2025.

 

SL

 

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