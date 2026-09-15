La Escuela N° 25 de Futalaufquen celebra 100 años y ya plantó más de 32 mil árboles nativos

La Escuela N° 25 “Delia Médici de Chayep” de Villa Futalaufquen, ubicada dentro del Parque Nacional Los Alerces, conmemoró este martes sus 100 años con un hito para toda la provincia: el fortalecimiento de su proyecto institucional “Vivero Niños del Lago”, con el cual toda la comunidad educativa produce plantas nativas para restaurar zonas dañadas por incendios forestales. En 20 años, ya llevan más de 32.000 ejemplares plantados.

“Esta escuela ha sido el corazón de la población desde su fundación en 1926”, remarcó Myrna Vera Ríos, directora del establecimiento educativo, y agregó que “la mayoría de los estudiantes son hijos de pobladores, guardaparques y brigadistas, por eso el sentimiento de pertenencia con el lugar es muy fuerte”.

La celebración contó con la participación de alumnos, docentes y padres de la escuela que tiene actualmente una matrícula de 38 estudiantes. También participaron de la ceremonia central la directora general de Educación Primaria, Karina Pugh; y las supervisoras técnicas escolares de Región III, Andrea Thomas y Marisa Triviño.

Un proyecto transformador con identidad y arraigo

En marzo de 2005, un incendio afectó más de 40 hectáreas alrededor de la escuela. Fue ahí mismo donde docentes y alumnos de la institución comenzaron a idear una manera de contribuir con la restauración del bosque. Actualmente, alumnos desde el nivel inicial hasta secundario participación del proceso de elaboración de las plantas y la posterior reforestación.

“Gracias a tanto compromiso y amor por lo nuestro, hoy podemos decir que sigue generando entusiasmo y aprendizajes significativos después de dos décadas”, señaló la directora de la escuela.

Por su parte, el docente Luis Almendra, responsable de continuar con la experiencia que inició Boris Sáez, maestro de Orientación Agraria, detalló: “Comenzamos elaborando 300 arbolitos y hoy en día ya producimos, sembramos y plantamos alrededor de 5.000 por año”.

La producción incluye más de 15 especies propias del bosque andino patagónico, entre ellas alerce, ciprés de la cordillera, araucaria, cohiue, maitén, arrayán.

Asimismo, Almendra destacó que el vivero “transformó la vida de la escuela, de los estudiantes y los profesores” y remarcó que tras las las jornadas de plantación “los chicos regresan del bosque con una sonrisa enorme dibujada en la cara”.

Un aporte concreto a toda la Comarca: más de 32 mil árboles plantados y donados

Bajo el lema “El único árbol que no crece es el que no se planta”, la comunidad educativa lleva plantados más de 32.000 árboles dentro del Parque Nacional Los Alerces, y ha realizado donaciones y plantaciones en Esquel, Trevelin, Cholila, Epuyén y Lago Puelo, aportando de manera concreta a la restauración de zonas afectadas por incendios en toda la Comarca Andina.

El proyecto cuenta con reconocimiento internacional y fue distinguido en el 29° Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario, realizado en el campus de la Universidad Católica Argentina, donde Almendra compartió detalles de la experiencia.

De esta manera, la Escuela N° 25 demuestra el potencial, el compromiso y la vocación solidaria de los estudiantes y docentes de Chubut, que con trabajo sostenido, paciencia y amor por su tierra, contribuyen activamente a la preservación del patrimonio natural y al fortalecimiento de sus comunidades.

R.G