Cristina Kirchner, ¿en libertad y candidata? Sus abogados preparan un anuncio ante la ONU

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner convocaron a una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el reclamo presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El anuncio genera expectativa debido a que la presentación cuestiona aspectos de la condena contra la expresidenta, entre ellos la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la modalidad de cumplimiento de la pena.

La defensa, integrada por Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, había elevado el planteo a finales de julio. En el documento sostiene que se vulneraron distintas garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Entre los cuestionamientos formulados aparecen la supuesta proscripción electoral, la falta de imparcialidad judicial, el principio de ne bis in idem, la presunción de inocencia y presuntas limitaciones al derecho de defensa.

Los abogados también objetan el rechazo de recursos en el ámbito judicial argentino y sostienen que la condena podría tener consecuencias sobre el futuro político de la exmandataria.

Qué puede resolver la ONU

Durante la conferencia, el equipo legal explicará los alcances de la presentación y las posibles consecuencias de una eventual intervención del Comité de Derechos Humanos.

El planteo está relacionado tanto con la condena como con la inhabilitación para ocupar cargos públicos y la situación de prisión domiciliaria de Cristina Kirchner.

Sin embargo, la convocatoria de los abogados no implica, por sí misma, que la expresidenta vaya a recuperar la libertad ni que su candidatura haya sido habilitada. Esos escenarios dependerán de las decisiones que adopten las autoridades judiciales y del alcance que tenga el trámite ante el organismo internacional.

La conferencia se realizará en el Microcentro porteño, donde la defensa dará a conocer las novedades del expediente y explicará cómo podría influir en la situación judicial y política de la exmandataria.

AMD