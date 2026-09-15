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Por Redacción Red43

Fallo inédito: cárcel para el dueño de dos perros que mataron a una joven

El hecho ocurrió en Córdoba en 2023 y la víctima fue Trinidad Ballesteros, de 15 años. El tribunal aplicó la figura de homicidio simple con dolo eventual.
Por Redacción Red43

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El hecho ocurrió en la ciudad de Córdoba y terminó con una condena de 8 años de prisión para José Nieto, dueño de los dos dogos que atacaron y provocaron la muerte de Trinidad Ballesteros, de 15 años, en julio de 2023.

 

La sentencia fue dictada por la Cámara Primera del Crimen de la capital cordobesa, que además dispuso la detención del condenado y estableció un resarcimiento económico de $34 millones para la familia de la adolescente.

 

Nieto había llegado al juicio en libertad y estaba acusado por homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. El tribunal consideró acreditada su responsabilidad y aplicó la pena mínima prevista para ese delito.

 

 

El ataque

 

 

Trinidad Ballesteros fue atacada el 9 de julio de 2023, cuando había salido a pasear los perros de su tía en el barrio Estación Flores, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

 

Los dos dogos habían escapado de una vivienda cuyos propietarios se encontraban de viaje. La adolescente fue encontrada gravemente herida y trasladada al Hospital de Urgencias, pero murió al día siguiente como consecuencia de las lesiones sufridas durante el ataque.

 

Los animales le provocaron heridas principalmente en las piernas y la cabeza. La joven sufrió además una importante pérdida de sangre luego de que las mordeduras afectaran dos arterias.

 

Después del ataque, los perros ingresaron a otra vivienda y también mordieron a una menor. El padre de la niña intervino y mató a los animales con un cuchillo de carnicero.

 

 

Antecedentes de los animales

 

 

Durante el juicio también se incorporaron antecedentes sobre episodios anteriores protagonizados por los perros.

 

En octubre de 2022, Nieto había recibido una sanción luego de una denuncia presentada por vecinos. Meses más tarde, en abril de 2023, otro vecino acudió a la Unidad Judicial N° 6 después de que los animales mordieran a su mascota.

 

En su declaración durante el proceso, Nieto sostuvo que antes de viajar a Catamarca había comprobado que los perros estuvieran encerrados y que la fuga se produjo luego de que una tercera persona ingresara a la vivienda.

 

Sin embargo, un vecino declaró haber visto a los animales en la calle y afirmó que el portón de la propiedad estaba abierto y sin candado.

 

 

Un fallo que marca un precedente

 

 

La condena se conoció en un contexto de preocupación por otros ataques de perros registrados recientemente en Córdoba. Diez días antes, una niña de 2 años murió tras ser atacada por dos dogos en el barrio Cabildo.

 

Además, otro niño de la misma edad falleció en Alta Gracia luego de sufrir mordeduras de un pitbull.

 

El caso de Trinidad había comenzado con una acusación por homicidio y lesiones culposas, pero dos semanas después de su muerte el fiscal Luis Micheli agravó la imputación y la llevó a homicidio simple y lesiones leves con dolo eventual.

 

La sentencia contra Nieto constituye un antecedente relevante en Córdoba al establecer una pena de prisión efectiva para el propietario de los animales por su responsabilidad en un ataque fatal.

 

 

AMD

 

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