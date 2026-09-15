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15 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Una escena de paso en el valle: la presencia de flamencos deleita en la laguna sobre la Ruta 259

La presencia estacional de flamencos regala una postal única al atardecer a la vera de la Ruta 259, cerca del cruce a Corcovado, donde se concentran para alimentarse en las lagunas del valle.
Por Redacción Red43

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Un registro audiovisual capturado a la vera de la Ruta Provincial 259, cerca del cruce hacia Corcovado en las afueras de Trevelin, muestra una laguna poblada por una destacada presencia de aves, entre las que sobresale un grupo de flamencos alimentándose y descansando con el imponente marco de las montañas y la luz del atardecer.

 

Esta escena forma parte de una postal habitual en esta época del año. Durante el otoño y el invierno, así como en las transiciones de temporada, las poblaciones de Flamenco Austral (Phoenicopterus chilensis) realizan desplazamientos entre distintos humedales patagónicos. Al no estar en plena etapa de anidación, se mueven en grupos hacia espejos de agua poco profundos del interior provincial para alimentarse antes de concentrarse en sus sitios de reproducción.

 

Su característico plumaje de tonalidades rosadas responde directamente a su dieta, rica en carotenoides provenientes de invertebrados, pequeñas algas, crustáceos e insectos que filtran del agua mediante un sistema especial en su pico y lengua. Pese a su volumen corporal, son aves livianas que pesan entre 1,8 y 3 kilos y cuentan con membranas interdigitales que les permiten desplazarse sobre suelos blandos sin hundirse.

 

Los humedales de la región patagónica representan áreas clave para la alimentación y el descanso de estas poblaciones. En la provincia de Chubut existen colonias de reproducción de gran relevancia científica, como la ubicada en el Área Natural Protegida Laguna Aleusco al noroeste provincial y otra en la zona de Rawson, además de los avistajes estacionales en lagunas continentales y costas marinas.

 

Actualmente, el Flamenco Austral se encuentra categorizado como una especie "Vulnerable" en Argentina y clasificado en estado "Casi Amenazado" a nivel global en la Lista Roja de la UICN. La presencia humana y las alteraciones en sus hábitats constituyen factores de sensibilidad para estas colonias, por lo cual los especialistas enfatizan la importancia de mantener una distancia prudente durante las observaciones para no alterar sus comportamientos naturales.

 

 

EBW

 

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