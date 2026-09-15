Messi, convocado para octubre: ¿jugará su último partido con Argentina?

La Selección Argentina comenzará en octubre una nueva etapa después de la final del Mundial 2026, con la mirada puesta en el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030. En ese contexto, Lionel Messi tendrá su despedida del combinado nacional ante Benín, el 6 de octubre en el estadio Monumental.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará tres amistosos durante la próxima fecha FIFA. El primero será el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, regresará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y a Benín el martes 6, ambos encuentros en el Monumental.

La presencia de Messi marcará uno de los momentos más esperados. El capitán había anunciado su retiro de la Selección y fue incluido en la convocatoria para protagonizar su último partido ante el público argentino, después de 21 años con la camiseta albiceleste.

La AFA busca que el encuentro ante Benín pueda disputarse con el estadio colmado. Actualmente, Argentina tiene una sanción de FIFA que establece una reducción del 50% del aforo para sus próximos dos partidos como local, luego de infringir el artículo 15 del Código Disciplinario, referido a discriminación y agresiones racistas.

Messi cerrará así una etapa en la que conquistó el Mundial Sub 20 de 2005, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Además, la Selección afrontará estos amistosos con algunas bajas por sanciones. Leandro Paredes recibió diez partidos de suspensión, Nahuel Molina siete y Thiago Almada uno, mientras que el ayudante de campo Roberto Fabián Ayala fue sancionado con tres fechas. Almada y Ayala cumplirán sus castigos durante esta fecha FIFA.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó la convocatoria de Messi y anticipó que también fueron invitados los campeones del mundo de Qatar para acompañarlo junto a sus familias en su despedida.

El futuro de Scaloni, en tanto, continúa sin definirse. El entrenador tiene asegurada su continuidad hasta diciembre de 2026, aunque tras la final mundialista dejó abierta la posibilidad de no continuar. Las negociaciones siguen abiertas y, en caso de renovar, el cuerpo técnico podría sufrir modificaciones.

R.G