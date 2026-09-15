El CARPO avanza hacia el primer predio de tiro con arco accesible del país

El Círculo de Arqueros de la Región Patagonia Oeste (CARPO) marcó un hito histórico en su infraestructura tras completar la descarga de 40 pallets de adoquines en su predio ubicado en Fortín Refugio y Soberanía Nacional, en Trevelin. Este material permitirá construir los senderos accesibles necesarios para consolidarse como el primer campo de tiro adaptado e inclusivo de la República Argentina.

La gestión, iniciada hace dos años por Nicolás Ripa durante su presidencia en el club mediante un convenio de donación con Vialidad Provincial, requirió un gran esfuerzo logístico para concretar el traslado. Gracias al trabajo articulado de la comisión y socios como Gustavo Rodríguez y Oscar Mardones, sumado al aporte de Vialidad Provincial (que facilitó el camión y batea) y la empresa Ferromac (que colaboró con el” sampi” sin costo), se logró transportar todo el material al predio.

Paralelamente, la institución avanza en los detalles finales de su SUM de 5 x 5 metros con baño accesible, a la espera de la firma del acompañamiento a través del Plan Galina para concretar las obras finales.