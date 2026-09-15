Programa RaíCES: Provincia fortalece proyectos productivos y de servicios en Chubut

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa llevando adelante el programa RaíCES a distintos rincones de la provincia, con el objetivo de acompañar a las familias y fortalecer sus proyectos productivos y de servicios.

En esta oportunidad, la entrega se realizó en la sede del Ministerio de Desarrollo Humano y estuvo destinada a Mario Oscar Terán, vecino de Gobernador Costa, quien lleva adelante un emprendimiento de mecánica vehicular.

Terán cuenta desde hace seis años con su propio taller, actividad que constituye el principal sustento económico de su hogar. A partir del acompañamiento recibido podrá adquirir un torno y una soldadora, incorporar nuevos servicios, mejorar su capacidad de trabajo y ampliar las prestaciones que ofrece tanto a los vecinos de la localidad como a quienes transitan por la Ruta Nacional Nº 40.

Respaldo a emprendedores locales

La entrega se concretó durante un encuentro entre el intendente de Gobernador Costa, Miguel Gómez; y el subsecretario de Políticas Sociales y Géneros, Cristian Piscia; quienes dialogaron sobre la importancia de continuar respaldando el trabajo y el crecimiento de los emprendedores locales.

“RaíCES es una herramienta concreta para acompañar a quienes, con esfuerzo y dedicación, sostienen sus emprendimientos y generan sus propios ingresos. Buscamos fortalecer proyectos que ya están en marcha, brindar mejores condiciones de trabajo y contribuir al desarrollo de las economías familiares y locales”, destacó Piscia.

Destino de los aportes

El programa provincial RaíCES contempla aportes parcialmente reintegrables destinados a fortalecer emprendimientos productivos y de servicios. Estos recursos pueden utilizarse para la compra o reparación de maquinaria, herramientas, mobiliario, equipamiento e insumos, así como para el acondicionamiento de espacios de trabajo y la realización de capacitaciones vinculadas con el desarrollo de cada actividad.

De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Humano reafirma su compromiso de continuar acompañando iniciativas que promuevan el trabajo, la autonomía económica y el crecimiento de las familias chubutenses.

R.G