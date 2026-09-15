Con nuevas perforaciones e inversiones, Chubut fortalece la actividad petrolera en El Tordillo

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó la reactivación y la proyección productiva de la industria hidrocarburífera provincial durante una recorrida por el área Puesto Quiroga, integrante de la histórica concesión El Tordillo, donde la empresa Crown Point Energía S.A. retomó las tareas de perforación tras más de tres años.

Acompañaron al mandatario el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce; los secretarios generales del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, y del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Lludgar; el vicepresidente de Crown Point, Eduardo Oliver y el gerente general de la empresa, Mauricio Orue.

El equipo de perforación, activo desde hace cerca de una semana, ya superó los 1.500 metros de profundidad y avanza hacia un objetivo final de 3.600 metros en su primer pozo. El programa contempla la perforación de ocho pozos anuales, con una inversión promedio de USD 4.8 millones por cada uno.

Las áreas, anteriormente operadas por Tecpetrol, fueron cedidas a Crown Point Energía S.A. mediante la autorización otorgada por el Decreto Provincial N.º 1419/2025.

Chubut, motor energético del país

Torres señaló que “tiempo atrás, todas las partes decidimos juntarnos y pensar de qué manera, inteligentemente, podíamos hacer que esta área esté en manos de quien quisiera invertir”, y remarcó que “se hicieron muchas gestiones importantes, teniendo en cuenta que se trata de una cuenca madura que naturalmente tiende al declive, lo cual nos obliga a ser creativos”.

“Esto también implica hacer lo que hicieron dos grandes dirigentes petroleros como los presentes en este momento, que miraron a la cara a los trabajadores del sector y les dijeron la verdad, comprometiéndose a ponerle el pecho a situaciones difíciles. Porque cuando el barril estaba a USD 120 y esta era una cuenca incipiente, eran todas buenas noticias”, expresó.

El Gobernador destacó además la conformación de una Mesa de Competitividad, la eliminación de aranceles a los polímeros y de retenciones, y el compromiso asumido por las empresas de reinvertir ese alivio fiscal en la Cuenca del Golfo San Jorge.

“Lo más importante es que muchos de los agoreros de la desgracia que hoy se quejan por YPF, estuvieron aplaudiendo en Comodoro Rivadavia cuando salió el precio sostén del barril. Aplaudían la estafa más grande en la historia de nuestra Nación al trabajo chubutense, porque al petróleo nunca más se lo pagó lo que valía”, sostuvo.

En ese sentido, Torres señaló que “la gestión más importante que se hizo fue el capítulo de Hidrocarburos de la Ley de Bases, en el cual, junto a Jorge ‘Loma’ Ávila como diputado nacional, logramos eliminar el precio sostén, y hoy nuestro petróleo se paga lo que vale”.

“Hoy tenemos el 90% de los perforadores convencionales de toda la Argentina, gracias a que el petróleo chubutense se paga lo que vale: más de 100 dólares. Y esas son las gestiones que hay que reivindicar; no son discusiones aburridas, sino importantes, que tenemos que dar entre los gremios y quienes gobernamos la provincia”, puntualizó.

Asimismo, afirmó que “es muy fácil zapatear y trabar todo, pero esta provincia y este país van a salir adelante trabajando, siendo más competitivos para que vengan más inversiones”. Y concluyó: “Hacer política es generar los consensos necesarios para que la provincia salga adelante, podamos generar más trabajo y defender, en todo momento, el trabajo chubutense”.

Defensa del empleo

Por su parte, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, agradeció las gestiones realizadas por el Gobernador y sostuvo que “se tomaron decisiones con la gente a la cabeza para defender los puestos de trabajo y generar oportunidades”.

“La empresa cumplió con los compromisos que tenía, volvimos a activar la producción y todo el personal está presente, con mucho esfuerzo”, destacó el dirigente, quien agregó que “hubo grandes sacrificios por parte de nuestro sindicato, pero también corazón, coraje y valentía para defender cada puesto laboral”.

Compromiso con el sector

A su turno, el titular del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Lludgar, indicó que “no es casualidad la presencia del Gobernador en este momento, porque la semana pasada, después de tres años de hacerlo en otra provincia, la empresa volvió a perforar en Chubut”.

“Esto no ocurre por arte de magia, sino a raíz del trabajo y el compromiso de todas las partes”, aseguró.

Inversiones para fortalecer la actividad

Con la reactivación de la perforación por parte de Crown Point Energía S.A. y los compromisos de inversión formalizados por las operadoras, Chubut busca consolidar la estabilidad del empleo petrolero, ralentizar el declino natural de una cuenca madura y fortalecer su rol como polo energético nacional.

En ese marco, la Provincia acordó con Crown Point una inversión de USD 45 millones para el primer año de actividad. El programa incluye ocho nuevos pozos, 24 intervenciones de reacondicionamiento —workover— y otras acciones orientadas a recuperar la producción de las áreas, luego de una década de desinversión y caída productiva.

A este esquema se suma el plan de inversiones de Pecom en las áreas El Trébol, Escalante y Cañadón Perdido, anteriormente operadas por YPF. La compañía prevé desembolsar USD 190 millones durante los primeros 18 meses: USD 60 millones este año y el resto en 2027.

El programa contempla 28 pozos (19 productores y 9 inyectores), intervenciones con equipos de workover y pulling, y la expansión de proyectos de recuperación terciaria mediante plantas de polímeros.

La articulación entre la Provincia, los sindicatos y las empresas del sector apunta a garantizar inversiones, sostener las fuentes de trabajo y recuperar la producción de la Cuenca del Golfo San Jorge.

R.G