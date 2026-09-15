El consumo de carne vacuna tocó un mínimo histórico: cayó a 46 kilos por habitante

El consumo de carne vacuna en Argentina alcanzó en agosto su nivel más bajo desde que comenzó la serie estadística de CICCRA, en 2005. Según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, el consumo por habitante se ubicó en 46 kilos anuales, un 9,5% menos que un año atrás.

El indicador surge del promedio móvil de los últimos 12 meses y representa una reducción de 4,9 kilos por persona respecto de agosto de 2025, cuando alcanzaba los 50,9 kilos. Entre 2005 y 2010, el consumo había superado los 60 kilos anuales por habitante.

Entre enero y agosto, el consumo aparente totalizó 1,377 millones de toneladas res con hueso, un 11,3% menos que en el mismo período de 2025. La producción también cayó: bajó 6,8% interanual, mientras que la faena se redujo 9,9%, hasta las 8,13 millones de cabezas.

En paralelo, las exportaciones crecieron 6,5% durante los primeros ocho meses del año y alcanzaron las 567.400 toneladas res con hueso. Así, el mercado externo pasó a representar el 29,2% de la producción, mientras que la participación del consumo interno cayó al 70,8%.

China continuó como principal comprador, aunque Estados Unidos e Israel ganaron participación. En julio, las exportaciones generaron USD 446,6 millones, un 34% más que en el mismo mes de 2025.

El menor consumo coincide con un fuerte incremento de los precios. Los cortes vacunos aumentaron 51,2% interanual en agosto, por encima del 33,2% registrado por el nivel general de precios.

La carne picada común subió 52,7%, el asado 52,1%, el cuadril 51,9%, la nalga 50% y la paleta 49%. Las hamburguesas congeladas, en tanto, registraron un incremento del 56,6%.

En la comparación mensual, los cortes vacunos aumentaron 0,5%, mientras que el pollo entero bajó 0,5%. Según CICCRA, la menor cantidad de carne destinada al mercado interno contribuyó al incremento del precio relativo de la carne vacuna.

R.G