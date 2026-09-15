°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 15 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
15 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El consumo de carne vacuna tocó un mínimo histórico: cayó a 46 kilos por habitante

El consumo anual por persona se redujo 9,5% en agosto respecto del mismo mes de 2025. La baja se da en un contexto de menor poder adquisitivo y con fuertes aumentos en los precios de los cortes vacunos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El consumo de carne vacuna en Argentina alcanzó en agosto su nivel más bajo desde que comenzó la serie estadística de CICCRA, en 2005. Según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, el consumo por habitante se ubicó en 46 kilos anuales, un 9,5% menos que un año atrás.

 

El indicador surge del promedio móvil de los últimos 12 meses y representa una reducción de 4,9 kilos por persona respecto de agosto de 2025, cuando alcanzaba los 50,9 kilos. Entre 2005 y 2010, el consumo había superado los 60 kilos anuales por habitante.

 

Entre enero y agosto, el consumo aparente totalizó 1,377 millones de toneladas res con hueso, un 11,3% menos que en el mismo período de 2025. La producción también cayó: bajó 6,8% interanual, mientras que la faena se redujo 9,9%, hasta las 8,13 millones de cabezas.

 

En paralelo, las exportaciones crecieron 6,5% durante los primeros ocho meses del año y alcanzaron las 567.400 toneladas res con hueso. Así, el mercado externo pasó a representar el 29,2% de la producción, mientras que la participación del consumo interno cayó al 70,8%.

 

China continuó como principal comprador, aunque Estados Unidos e Israel ganaron participación. En julio, las exportaciones generaron USD 446,6 millones, un 34% más que en el mismo mes de 2025.

 

El menor consumo coincide con un fuerte incremento de los precios. Los cortes vacunos aumentaron 51,2% interanual en agosto, por encima del 33,2% registrado por el nivel general de precios.

 

La carne picada común subió 52,7%, el asado 52,1%, el cuadril 51,9%, la nalga 50% y la paleta 49%. Las hamburguesas congeladas, en tanto, registraron un incremento del 56,6%.

 

En la comparación mensual, los cortes vacunos aumentaron 0,5%, mientras que el pollo entero bajó 0,5%. Según CICCRA, la menor cantidad de carne destinada al mercado interno contribuyó al incremento del precio relativo de la carne vacuna.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se registró un incendio en una vivienda de Esquel y trabajan bomberos en el lugar
2
 Atención Comarca Andina: habrá un apagón general
3
 La rotura de un caño afecta el suministro de agua en algunas zonas de Esquel
4
 Caso Maldonado: procesamiento por falso testimonio
5
 Macabro hallazgo en Rosario
1
 Parque Nacional Los Alerces: presentaron al nuevo intendente y anunciaron una agenda de trabajo
2
 Programa RaíCES: Provincia fortalece proyectos productivos y de servicios en Chubut
3
 Con nuevas perforaciones e inversiones, Chubut fortalece la actividad petrolera en El Tordillo
4
 Rossi Ski: "La nieve de agosto salvó la temporada en La Hoya"
5
 Se registró un incendio en una vivienda de Esquel y trabajan bomberos en el lugar
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -