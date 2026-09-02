¿Cuánto aumentará el salario mínimo a partir de septiembre?

El Gobierno nacional fijó una nueva escala para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), con aumentos mensuales desde septiembre de 2026 hasta abril de 2027. La medida fue adoptada luego de que empresarios y representantes sindicales no lograran alcanzar un acuerdo en el Consejo del Salario.

La actualización fue oficializada mediante la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, tras la reunión realizada el 28 de agosto.

Cómo será la nueva escala

El salario mínimo, que hasta agosto era de $376.600, pasará a $383.800 en septiembre y tendrá nuevos incrementos durante los meses siguientes.

El cronograma establecido es:

Septiembre 2026: $383.800.

Octubre: $391.200.

Noviembre: $398.800.

Diciembre: $406.400.

Enero 2027: $414.200.

Febrero: $422.000.

Marzo: $429.600.

Abril: $437.000.

De esta manera, el salario mínimo acumulará un aumento de $60.400 entre agosto de 2026 y abril de 2027.

La escala alcanza a los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y organismos y entidades del Estado Nacional que actúan como empleadores.

También cambia la prestación por desempleo

La misma resolución establece nuevos parámetros para la prestación por desempleo. El beneficio será equivalente al 75% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual percibida durante los seis meses anteriores al cese laboral.

A su vez, el monto no podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente ni superar el 100% de ese mismo valor. Por lo tanto, esos límites también se actualizarán de manera mensual junto con la nueva escala del SMVM.

AMD