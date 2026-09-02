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Socavón en PNLA: habilitan el paso

Continúan las obras en el área afectada, pero el camino comienza a ser transitado nuevamente. Las precauciones.
Por Redacción Red43

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Este martes 2 de septiembre a las 12:30, la Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que la Ruta Provincial Nº 71, en el tramo Arrayanes – Cume Hué, dentro del Parque Nacional Los Alerces (PNLA), se encuentra habilitada con precaución.

 

Desde el organismo señalaron que continúan los trabajos en la zona con maquinaria pesada, por lo que se solicita a los conductores circular con extrema precaución.

 

Recordemos que el tramo fue afectado por las fuertes lluvias de la semana pasada y su recuperación continúa en marcha.

 

Ante cualquier emergencia, comunicarse con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

 

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