El Horcón: La UCR, la Convención y la tentación de "farmear aura” 

A pocas horas de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical que definirá las nuevas autoridades del partido, se alzaron varias voces del radicalismo; entre ellas de tres referentes -Mario Cimadevilla, Carlos Maestro y Sergio Guajardo- que expusieron públicamente diferencias de posiciones a debatir el próximo sábado.

Los planteos de cada uno, ya no pasan solamente por quién conducirá el partido, sino por la verdadera vocación de conducción, autonomía y poder del actual radicalismo chubutense y del que se pretende construir.

La UCR llegará a la Convención con una interna que fue creciendo en intensidad durante las últimas semanas. La disputa entre Gerardo Merino y Sergio Guajardo por la conducción provincial –tensa hasta para seleccionar donde se realizaría el plenario- terminó abriendo una discusión mucho más profunda sobre qué lugar debe ocupar la UCR dentro del esquema político provincial y cuánto margen de autonomía puede conservar el partido.

En ese escenario Mario Cimadevilla denunció presiones sobre los delegados, cuestionó la intervención del Gobierno y advirtió que “esta intromisión buscada por sectores de la UCR habla de sus miserias”.

Carlos Maestro, en cambio, respaldó a Gerardo Merino y defendió la alianza con Ignacio Torres: “Separarse del gobierno implicaría dividir fuerzas y condenar al fracaso la gobernabilidad”. Para el exgobernador, “De ninguna manera podemos dejar de integrar la alianza porque es la posibilidad cierta de cogobernar la provincia”.

Guajardo propone otro camino, con mayor protagonismo del interior y una UCR federal: “Nosotros estamos presentando una nueva corriente del radicalismo, que acude ni más ni menos que a uno de los principios que nos mueve, que es el federalismo”. Y en las últimas horas cruzó a Maestro: “Esperábamos escuchar su opinión dos meses atrás (...) Hoy, lamentablemente, ya es tarde”.

Tres posiciones que llegan al plenario a celebrarse en Esquel y resumen las diferencias en el partido, marcadas por la autonomía frente al Gobierno, alianza con el oficialismo o una UCR más federal y con mayor voz propia.

Sin embargo, hay una pregunta que queda afuera de la disputa por los cargos y el poder, la cual, quizás, sea la más importante: ¿qué esperan los radicales que pase después del plenario y qué tienen para ofrecerles a los chubutenses?

Porque para el votante, la pelea interna solo tendrá sentido si termina produciendo algo más que una nueva conducción. Si la UCR quiere recuperar protagonismo, quizás deberá explicar qué propone, qué va a defender, de qué se va a diferenciar y qué lugar quiere ocupar en la toma de decisiones en la provincia.

Si después de tanta tensión, denuncias, cruces y diferencias, el resultado de la Convención es apenas un nuevo reparto de cargos, mientras las respuestas para los chubutenses siguen sin aparecer, la pregunta será inevitable: ¿y todo esto, para qué?

¿Para construir una alternativa? ¿Para recuperar protagonismo? ¿Para discutir el rumbo de la provincia? ¿O, simplemente, para farmear aura?



*Farmear aura: El termino fusiona "farmear" del mundo gamer (repetir acciones para acumular recursos) con el "aura" como medida de carisma, confianza y estilo.