-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 02 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Corte de luzCoop 16 de OctubreEsquel
02 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Corte de luz en un sector de la ciudad

El corte afectó durante menos de una hora a un sector de Esquel debido a tareas técnicas en la red. Conocé cuál fue la zona afectada y los motivos de los trabajos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un corte de luz afectó a vecinos y usuarios de un sector de Esquel, aunque el servicio eléctrico ya fue restablecido.

 

Según informaron las autoridades correspondientes, la interrupción del servicio tuvo una duración estimada de entre 40 y 60 minutos y afectó puntualmente a la zona de la subida a La Zeta.

 

El corte se produjo debido a la ejecución de trabajos técnicos en la Subestación Transformadora de ese sector, donde además se llevó adelante la instalación de un concentrador destinado a optimizar el funcionamiento de la red.

 

Las tareas operativas se desarrollaron durante la interrupción y, una vez finalizadas, el suministro eléctrico fue restablecido en la zona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW 

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Carolina Verónica Marcelli QEPD: Participación
2
 “Es un lujo”: así es el nuevo Natatorio Municipal N°2 de Esquel
3
 Francisca Lambert y Remigio González Moreno se metieron en el Top Ten en la primera jornada
4
 Chubut: tiró una molotov, disparó contra su vecina y después escapó por los techos
5
 La descubrieron robando $84 mil en chocolates de La Anónima
1
 Taccetta sobre el conflicto por GIRSU: “La cuestión de fondo es si ellos son contribuyentes o son socios”
2
 Fantástico: Benjamín Neira alcanzó hoy el cuarto puesto en Slalom U16
3
 ARECH suma nuevos medios de pago electrónico
4
 Taccetta sobre la sede del Ceferino: “Son edificios municipales y son de todos”
5
 Una tarjeta de $100.000 para medicamentos: así funcionará en Chubut
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -