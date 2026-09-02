Corte de luz en un sector de la ciudad

Un corte de luz afectó a vecinos y usuarios de un sector de Esquel, aunque el servicio eléctrico ya fue restablecido.

Según informaron las autoridades correspondientes, la interrupción del servicio tuvo una duración estimada de entre 40 y 60 minutos y afectó puntualmente a la zona de la subida a La Zeta.

El corte se produjo debido a la ejecución de trabajos técnicos en la Subestación Transformadora de ese sector, donde además se llevó adelante la instalación de un concentrador destinado a optimizar el funcionamiento de la red.

Las tareas operativas se desarrollaron durante la interrupción y, una vez finalizadas, el suministro eléctrico fue restablecido en la zona.

EBW