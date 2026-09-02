Después del socavón, así está la Ruta Provincial 71

La circulación por la Ruta Provincial N.º 71 fue habilitada este miércoles al mediodía en el sector comprendido entre Cume Hue y Arrayanes, luego de los trabajos realizados tras la afectación provocada por un socavón.

Las tareas fueron desarrolladas de manera conjunta por el Parque Nacional Los Alerces, Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, con el objetivo de atender los daños registrados en ese tramo de la ruta.

Continúan los trabajos en el sector

Personal de Vialidad Provincial permanece en el lugar y continúa trabajando en la colocación de cartelería y barandas de protección.

Desde los organismos intervinientes solicitaron a quienes circulen por el sector hacerlo con precaución, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal presente en la zona.

MA