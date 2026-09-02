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02 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Después del socavón, así está la Ruta Provincial 71

El tramo entre Cume Hue y Arrayanes quedó habilitado este mediodía tras los trabajos realizados en la zona. 
Por Redacción Red43

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La circulación por la Ruta Provincial N.º 71 fue habilitada este miércoles al mediodía en el sector comprendido entre Cume Hue y Arrayanes, luego de los trabajos realizados tras la afectación provocada por un socavón.

 

Las tareas fueron desarrolladas de manera conjunta por el Parque Nacional Los Alerces, Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, con el objetivo de atender los daños registrados en ese tramo de la ruta.

 

 

 

 

 

 

Continúan los trabajos en el sector

 

 

Personal de Vialidad Provincial permanece en el lugar y continúa trabajando en la colocación de cartelería y barandas de protección.

 

Desde los organismos intervinientes solicitaron a quienes circulen por el sector hacerlo con precaución, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal presente en la zona.

 

 

 

 

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