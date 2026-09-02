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Por Redacción Red43

En video: Así fue el acto por los 118 años de Epuyén

El aniversario reunió a vecinos, instituciones y representantes de distintas localidades, con desfile, reconocimientos y la firma de acuerdos vinculados al turismo y la producción.
Por Redacción Red43

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Epuyén celebró este martes su 118° aniversario con un acto que incluyó homenajes, reconocimientos y anuncios para la localidad. La jornada reunió a vecinos, instituciones, representantes municipales y funcionarios provinciales, en una celebración atravesada también por el recuerdo de los incendios de los últimos dos veranos.

 

El acto tuvo distintos momentos a lo largo de la jornada, desde el desfile y las actividades protocolares hasta los reconocimientos y la firma de acuerdos que abren nuevas líneas de trabajo para Epuyén.

 

Uno de los momentos fue la entrega de una placa al Municipio de Epuyén, recibida por el intendente José Contreras. La distinción estuvo a cargo de Víctor Candia, subsecretario de Asuntos Municipales.

 

 

Acuerdos para turismo y producción

Durante la celebración también se concretaron dos firmas de convenios.

 

Por un lado, se suscribió un Convenio Marco de Colaboración Institucional para la implementación del programa provincial “Chubut Innova Turismo”, con la participación del intendente José Contreras.

 

También se firmó un Acta Acuerdo entre el Ministerio de Producción y la Municipalidad de Epuyén, en una instancia que contó con la participación de Gerardo Larreburо, subsecretario de Financiamiento y Comercio para la Producción.

 

 

Aniversario marcado por un año difícil

Durante su discurso, Contreras hizo referencia al momento que atraviesa la localidad y al segundo año consecutivo marcado por situaciones complejas. El intendente dedicó buena parte de sus palabras a agradecer a bomberos voluntarios, brigadistas, personal del hospital, policías, trabajadores municipales, instituciones educativas y voluntarios que colaboraron durante los incendios y en las tareas posteriores. “Sin ellos, creo que hubiese sido muy difícil salir adelante”, expresó.

 

También valoró el acompañamiento recibido durante la vigilia realizada en la noche previa al aniversario y agradeció a quienes hicieron posible esa actividad.

 

La celebración continuó este martes con el desfile y el acto protocolar, donde distintas instituciones y vecinos formaron parte de una jornada que permitió volver a encontrarse y celebrar los 118 años de Epuyén.

 

 

 

O.P.

 

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