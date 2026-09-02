Veterinaria y Educación Física: las carreras que se proyectan para convertir a Esquel en un "polo educativo"

El intendente Matías Taccetta se refirió a la reunión mantenida para gestionar la llegada de una Licenciatura en Educación Física a Esquel.

Dichas gestiones, comenzó explicando, abordan un tema que "no es fácil": "hay una cuestión presupuestaria que hay que atender. La gestión, si bien uno lo inicia ante la Universidad del Chubut, también tiene que continuar la gestión ante el Ministerio de Economía o el Gobernador, solicitando las horas cátedras necesarias. Es una universidad pública, por lo tanto es gratuita y eso tiene un costo", explicó.

El mandatario señaló que además de Educación Física se trabaja en la posibilidad de contar con la carrera de Veterinaria. "Veremos, en base a la demanda que tenemos, no solo de educación física, sino también de veterinaria. Es un anhelo que tenemos como gestión de poder continuar con lo que hemos firmado en su momento, un convenio con la Universidad de Buenos Aires, para tener una subsede de la universidad acá en Esquel y que se pueda empezar a estudiar veterinaria", indicó.

En ese sentido, destacó que muchos estudiantes de la zona deben trasladarse a otros puntos del país para estudiar esa carrera. "Vemos que muchos chicos que van a la EMETA y que estudian también acá en Esquel, terminan viajando a Buenos Aires o a La Pampa o a Tandil para poder estudiar veterinaria. Sería la primera universidad, la primera facultad veterinaria acá en la Patagonia y en eso trabajamos continuamente", afirmó.

Taccetta remarcó la importancia de fortalecer la oferta académica local. "Es importante para nosotros la educación, la salida laboral que genera la educación, la formación dentro de nuestra ciudad y convertirnos en un polo educativo, que los vecinos que viven cerca de Esquel, elijan Esquel, no solamente por el estudio, por poder desempeñarse en el estudio, sino también para disfrutar la calidad de vida que tenemos, competir con otras sedes, con otras ciudades que también son ciudades universitarias y ampliar la oferta", sostuvo.

"Esto es un desafío, lo hacemos en conjunto con las dos universidades que tenemos acá en nuestra ciudad y también con los distintos institutos de formación en los cuales siempre le estamos buscando la vuelta para atraer a la mayor cantidad de estudiantes a nuestra ciudad, que eso dinamiza la economía porque cualquier estudiante que venga a vivir acá termina gastando en la ciudad y generando una economía. Lo venimos trabajando hace más de un año. Cuál va a ser la oferta, de qué manera se va a hacer, si es virtual, si es presencial, si es semipresencial", agregó.

Finalmente, precisó: "Las 600 horas cátedras que se solicitaron para poder tener la posibilidad de tener el título, no es de grado sino de posgrado de la licenciatura en Educación Física".