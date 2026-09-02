Juegos de Montaña: Downhill en el Cerro La Cruz

El Cerro La Cruz será escenario este fin de semana de una nueva competencia de Downhill, en el marco de los Juegos de Montaña de Esquel. La actividad se desarrollará del viernes 4 al domingo 6 de septiembre.

El cronograma

El viernes se realizarán los entrenamientos libres no oficiales. De 11 a 13 habrá un track walk, mientras que desde las 14 el circuito quedará abierto para los corredores, bajo su propia responsabilidad.

El sábado, las acreditaciones estarán disponibles de 9 a 14 en la base del circuito. Los entrenamientos libres se desarrollarán de 10 a 16.

El domingo será el día principal de competencia. A las 10 comenzará la bajada de reconocimiento, seguida por la clasificación de 12 a 13:30. Las finales serán de 14 a 15 y a las 15:30 se realizará la premiación y el cierre.

La competencia contará con las categorías Infantiles (11 y 12 años), Menores (13 a 16), Amateur (17 años en adelante), Elite Pro, Damas Open y Semirrígida Open.

Durante el evento habrá foodtrucks, baños químicos y música en vivo. Desde la organización solicitaron al público respetar el encintado del circuito para garantizar la seguridad de espectadores y competidores.

La propuesta es organizada por Deportes Esquel, Esquel Capital del Turismo Deportivo, y Patagonia Ride.

AMD