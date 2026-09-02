Chubut amplía la movilidad inclusiva en el transporte público

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, informa que las personas con discapacidad cuentan con una nueva alternativa para acceder al beneficio de gratuidad en el transporte público, que les permitirá utilizar su tarjeta SUBE tanto en Chubut como en otras localidades del país adheridas al sistema.

En la provincia, la gratuidad para las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD)asociada a SUBE se encuentra vigente desde 2024 a través del Plan Integral de Movilidad Inclusiva. La novedad es que ahora el beneficio podrá utilizarse también en los servicios adheridos de otras localidades del país, sin necesidad de presentar el certificado en cada viaje.

Para acceder a este beneficio fuera de Chubut, será necesario asociar nuevamente el CUD a la tarjeta SUBE, ingresando el número de diez dígitos del certificado a través de Mi SUBE y activándolo posteriormente.

La asociación es voluntaria y no tiene fecha límite. Quienes prefieran no realizarla podrán continuar viajando gratuitamente en Chubut con su SUBE, como hasta ahora, y en el resto del país mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad, donde corresponda. Esta nueva alternativa no reemplaza ni modifica el mecanismo vigente en la provincia.

Cómo asociar el CUD a SUBE

Para acceder al beneficio, la persona deberá contar con una tarjeta SUBE registrada a su nombre, ingresar a Mi SUBE, dirigirse a la sección “Beneficios” y cargar el número de diez dígitos de su CUD.

Luego deberá activarlo apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE; desde la aplicación SUBE, mediante la opción de consulta de saldo en teléfonos compatibles; o directamente en los validadores de los colectivos que cuenten con Atributo a Bordo, informando previamente al conductor.

El beneficio con acompañante

En aquellos casos en los que el CUD contemple acompañante, el 100% de descuento para ambos pasajes quedará asociado a la misma tarjeta SUBE. Al momento de viajar, se deberá informar al conductor y apoyar la tarjeta una vez por cada pasaje.

De esta manera, se amplía el alcance de un beneficio que Chubut ya implementa desde 2024, facilitando que las personas con discapacidad puedan utilizar su SUBE para viajar gratuitamente también en otras localidades del país adheridas al sistema.

R.G