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Por Redacción Red43

Taccetta sobre el Natatorio N°2: "Tuvimos que trabajar mucho para que esto sea posible"

El intendente de Esquel destacó la concreción del natatorio tras años de espera y anticipó una segunda etapa de obras que incluirá mejoras en el auditorio y la creación de un polo deportivo.
Por Redacción Red43

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El intendente de Esquel, Matías Taccetta, destacó la puesta en funcionamiento del natatorio del Centro de Encuentro y repasó el proceso que permitió concretar una obra cuyo proyecto original había sido firmado en 2013 y tenía prevista su inauguración para 2015.

 

“Hoy leía unas notas del año 2013, donde se firmaba el convenio entre el gobierno provincial y el gobierno municipal para la construcción del centro de encuentro y se decía que en el 2015 iba a estar inaugurado”, recordó.

 

“Pasaron 11 años y tuvimos que trabajar mucho para que esto sea posible”, remarcó el intendente, quien destacó la inversión realizada por el Municipio para poner en valor y finalizar el espacio.

 

Taccetta explicó que el edificio se encontraba cedido a la Universidad del Chubut y que durante su gestión se avanzó con un nuevo comodato para establecer las condiciones de funcionamiento del natatorio.

 

“Es una alegría, lo dije ayer, no solamente para nosotros como gestión sino para toda la comunidad tener un espacio nuevo, un espacio que la comunidad va a poder disfrutar”, sostuvo.

 

En ese sentido, destacó especialmente el impacto para los vecinos del sector. “El Badén lo va a poder disfrutar, que era lo más importante, ver ayer a los vecinos ahí en la universidad, en el natatorio y saber que es para ellos”, afirmó.

 

La inauguración formal se realizará el próximo 9 de septiembre, con la presencia del gobernador Ignacio Torres. “Para mí es un orgullo enorme”, expresó Taccetta, quien consideró que la obra representa “una huella muy importante” de su gestión.

 

Además, adelantó que el Municipio buscará avanzar con una segunda etapa de trabajos en el Centro de Encuentro. Entre ellos, mencionó el mantenimiento y puesta en valor del auditorio, que presenta filtraciones y requiere distintas tareas luego de varios años sin intervenciones.

 

“Vamos a trabajar también en poner un valor en el auditorio, un auditorio hermoso que tiene que ser disfrutado también por la cultura de nuestra ciudad, por los vecinos de nuestra ciudad”, señaló.

 

El intendente también anticipó obras para mejorar la infraestructura del sector, entre ellas un cerco perimetral, nuevos espacios de estacionamiento y un puente que permita conectar el natatorio con el Gimnasio Municipal N° 2.

 

“La intención es que ese sector de la ciudad, tanto el Chanico como el Badén, se convierta en un polo deportivo”, afirmó.

 

Finalmente, indicó que estas inversiones se realizarán en el marco del Plan Galina, anunciado por el gobernador, para el cual el Municipio gestionó los fondos correspondientes.

 

 

 

R.G

 

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