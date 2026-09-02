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Por Redacción Red43

Despiste en la Ruta 40 dejó a una persona trasladada al hospital

El despiste ocurrió cerca del mediodía de este miércoles, sobre la Ruta 40, en El Bolsón. En el vehículo viajaban dos personas, una de las cuales fue trasladada al hospital.
Por Redacción Red43

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Un despiste vehicular se registró este miércoles cerca del mediodía sobre la Ruta Nacional 40, en la zona conocida como Recta de Palma, en El Bolsón.

 

El aviso fue recibido por Bomberos Voluntarios minutos antes del mediodía, y generó el despacho de la unidad de rescate de la Central y un móvil del Destacamento.

 

Al arribar al lugar, el personal de Bomberos encontró que personal del Hospital de El Bolsón ya se encontraba trabajando en el sitio para asistir a los ocupantes del vehículo.

 

 

En el rodado viajaban dos personas. Como consecuencia del despiste, una de ellas fue trasladada al hospital para recibir atención médica, mientras que el otro ocupante no sufrió lesiones.

 

El hecho generó la intervención de los servicios de emergencia durante el mediodía de este miércoles en ese tramo de la Ruta 40.

 

 

O.P.

 

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