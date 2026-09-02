Esquel: Taccetta recorrió la obra de adoquinado en el Cañadón de Bórquez

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, recorrió la obra de adoquinado que se lleva adelante sobre calle Pellegrini, en el Cañadón de Bórquez.

“Son 100 metros más de adoquines acá en el Cañadón de Bórquez, calle Pellegrini, un compromiso que teníamos con los vecinos”, señaló Taccetta, quien destacó además que los trabajos permiten generar empleo para vecinos del sector que conformaron una cooperativa.

El intendente explicó que el Municipio busca priorizar calles con pendiente o gran circulación para reducir las tareas de mantenimiento. En ese sentido, señaló que las lluvias, nevadas y heladas registradas durante este año afectaron especialmente el estado de las calles de la ciudad.

Taccetta también destacó la incorporación de una nueva motoniveladora y señaló que actualmente hay tres máquinas principales en funcionamiento, aunque la demanda de mantenimiento continúa siendo elevada.

“Y es por eso que le hemos dado prioridad a calles como esta, la Pellegrini, en este sector de la ciudad donde tiene pendiente y seguramente una vez finalizada la obra ya tendremos la posibilidad de no tener la obligación de pasar con la máquina porque el mantenimiento pasa a ser otro", aseguró.

Además, se refirió al proyecto para continuar con el adoquinado de la avenida Fontana. Explicó que ya se realizó la primera cuadra y que se aguarda el avance de otras obras para avanzar.

Por otra parte, confirmó que el próximo mes comenzarán trabajos de adoquinado en pasajes del barrio Ceferino, donde los vecinos esperan obras desde hace varios años.

“Es una obligación que tenemos como gestión, un compromiso que asumimos ante la sede vecinal y cada uno de los vecinos y lo vamos a llevar a cabo”, afirmó.

R.G