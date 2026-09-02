Retiraron los residuos peligrosos arrojados a la vera de la Ruta 12

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ambiente, llevó adelante un operativo para retirar residuos peligrosos que habían sido arrojados a la vera de la Ruta Provincial N° 12, luego de recibir una denuncia que alertaba sobre la presencia de una importante cantidad de filtros de aceite en el sector.

Personal del organismo provincial se trasladó hasta el lugar para realizar la inspección correspondiente, así como la tipificación y cuantificación del material encontrado. De acuerdo con las primeras actuaciones, se trata de residuos vinculados a actividades de recambio de aceite, que deben ser gestionados y tratados de acuerdo con la normativa ambiental vigente.

En ese marco, la Secretaría de Ambiente inició las actuaciones correspondientes para intentar determinar la procedencia de los residuos y establecer responsabilidades por su disposición irregular.

Retiro y disposición segura

El material comenzó a ser retirado de manera coordinada con el GIRSU Esquel y será trasladado a un espacio de guarda temporaria, donde permanecerá hasta avanzar con su tratamiento y disposición correspondiente bajo condiciones seguras, evitando riesgos para el ambiente.

Paralelamente, la Provincia y la Municipalidad de Esquel iniciaron tareas conjuntas de control sobre establecimientos habilitados y comercios vinculados al rubro que todavía deban regularizar su situación en materia ambiental.

Los operativos se extenderán también a localidades vecinas vinculadas con la circulación sobre la Ruta Provincial N° 12, entre ellas Gualjaina, con el objetivo de fortalecer la fiscalización y garantizar una adecuada gestión de este tipo de residuos.

Finalmente, desde la Secretaría de Ambiente recordaron que se encuentra habilitado en la página web oficial del organismo un canal específico para realizar denuncias ambientales, permitiendo a los vecinos informar situaciones que puedan representar un riesgo o daño para el ambiente.

R.G