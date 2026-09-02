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02 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut potencia la red provincial de atención perinatal

El secretario de Salud formó parte de un encuentro desarrollado en Trelew, en el que se expusieron datos actualizados de la situación provincial y se presentó el funcionamiento del Centro Coordinador de Derivaciones Perinatales. 
Por Redacción Red43

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En el marco del constante trabajo preventivo y de promoción de la salud promovido por el Gobierno del Chubut, y con el objeto de continuar fortaleciendo la red provincial de atención perinatal; se llevó a cabo en el Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” de Trelew una reunión de análisis de indicadores perinatales de la que formó parte el secretario de Salud, Sergio Wisky, junto a equipos técnicos y referentes involucrados en la temática.

 

La actividad fue organizada conjuntamente por las Direcciones Provinciales de Patologías Prevalentes y Epidemiología, y de Maternidad e Infancia, con el objetivo de analizar la situación de la salud perinatal en Chubut a partir de información actualizada, y fortalecer el uso de los datos para la planificación sanitaria y la organización de la red de atención.

 

De esta forma, durante el encuentro se presentaron y analizaron datos provenientes del Anuario Estadístico Provincial 2026, de Estadísticas Vitales y del Sistema Informático Perinatal (SIP Plus). El informe incluyó natalidad, mortalidad infantil y materna, prematurez y bajo peso al nacer, atención prenatal, cesáreas, y otros indicadores vinculados con la calidad de la atención y de los registros.

 

 

 

Datos destacados y Centro Coordinador de Derivaciones Perinatales

 

Con respecto a la natalidad, Chubut mantiene la tendencia descendente observada durante la última década: pasó de 9.406 nacidos vivos en 2016 a 4.892 en 2025. En el mismo período, la tasa de natalidad descendió de 16,29 a 8,12 nacidos vivos cada 1.000 habitantes. El análisis incluyó también la distribución territorial de los nacimientos y su ocurrencia según sector y establecimiento.

 

Además, como segundo eje de la reunión, se presentó la experiencia y funcionamiento del Centro Coordinador de Derivaciones Perinatales (CCDP), como herramienta para mejorar la coordinación entre los establecimientos y favorecer que cada persona gestante y cada recién nacido accedan al lugar de atención más adecuado de acuerdo con su situación clínica y la capacidad resolutiva disponible.

 

De ese modo, el encuentro permitió integrar dos dimensiones centrales de la política sanitaria: producir y analizar información de calidad y utilizarla para organizar la respuesta de la red de salud. 

 

Se planteó continuar fortaleciendo los espacios de análisis conjunto, mejorar la calidad y completitud de los registros y vincular cada indicador con acciones concretas y con la organización territorial de la red perinatal.

 

Asimismo, se hizo especial hincapié en contar con información confiable y analizarla de manera conjunta ya que permite identificar dónde están los principales desafíos y orientar las decisiones para mejorar la atención de las personas gestantes y los recién nacidos en toda la provincia.

 

 

 

R.G

 

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