Chubut potencia la red provincial de atención perinatal

En el marco del constante trabajo preventivo y de promoción de la salud promovido por el Gobierno del Chubut, y con el objeto de continuar fortaleciendo la red provincial de atención perinatal; se llevó a cabo en el Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” de Trelew una reunión de análisis de indicadores perinatales de la que formó parte el secretario de Salud, Sergio Wisky, junto a equipos técnicos y referentes involucrados en la temática.

La actividad fue organizada conjuntamente por las Direcciones Provinciales de Patologías Prevalentes y Epidemiología, y de Maternidad e Infancia, con el objetivo de analizar la situación de la salud perinatal en Chubut a partir de información actualizada, y fortalecer el uso de los datos para la planificación sanitaria y la organización de la red de atención.

De esta forma, durante el encuentro se presentaron y analizaron datos provenientes del Anuario Estadístico Provincial 2026, de Estadísticas Vitales y del Sistema Informático Perinatal (SIP Plus). El informe incluyó natalidad, mortalidad infantil y materna, prematurez y bajo peso al nacer, atención prenatal, cesáreas, y otros indicadores vinculados con la calidad de la atención y de los registros.

Datos destacados y Centro Coordinador de Derivaciones Perinatales

Con respecto a la natalidad, Chubut mantiene la tendencia descendente observada durante la última década: pasó de 9.406 nacidos vivos en 2016 a 4.892 en 2025. En el mismo período, la tasa de natalidad descendió de 16,29 a 8,12 nacidos vivos cada 1.000 habitantes. El análisis incluyó también la distribución territorial de los nacimientos y su ocurrencia según sector y establecimiento.

Además, como segundo eje de la reunión, se presentó la experiencia y funcionamiento del Centro Coordinador de Derivaciones Perinatales (CCDP), como herramienta para mejorar la coordinación entre los establecimientos y favorecer que cada persona gestante y cada recién nacido accedan al lugar de atención más adecuado de acuerdo con su situación clínica y la capacidad resolutiva disponible.

De ese modo, el encuentro permitió integrar dos dimensiones centrales de la política sanitaria: producir y analizar información de calidad y utilizarla para organizar la respuesta de la red de salud.

Se planteó continuar fortaleciendo los espacios de análisis conjunto, mejorar la calidad y completitud de los registros y vincular cada indicador con acciones concretas y con la organización territorial de la red perinatal.

Asimismo, se hizo especial hincapié en contar con información confiable y analizarla de manera conjunta ya que permite identificar dónde están los principales desafíos y orientar las decisiones para mejorar la atención de las personas gestantes y los recién nacidos en toda la provincia.

R.G