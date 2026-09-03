“Adoptá un viejito”: buscan familias para perros adultos en Esquel

Este sábado se realizará en Fauna Urbana de Esquel una nueva jornada de paseos y adopciones, con el objetivo de acercar a la comunidad a los perros que esperan una familia y promover especialmente la adopción de los animales de mayor edad.

La actividad se desarrollará de 14 a 18 horas y permitirá que los vecinos conozcan a los perros disponibles, compartan un paseo con ellos y, eventualmente, les den una nueva oportunidad al incorporarlos a sus familias.

Como parte de la propuesta, quienes adopten perros adultos de más de ocho años contarán con atención veterinaria y medicamentos a través del Municipio durante toda la vida del animal. La medida busca acompañar a las familias y reducir una de las principales preocupaciones vinculadas al cuidado de un perro adulto.

“Sabemos que siempre el problema de tener un viejito ocasiona gastos de veterinario y de medicamento”, explicó Patricia Giacobone, coordinadora de Fauna Urbana. En ese sentido, destacó que esta iniciativa representa “un alivio grande para las familias”.

Actualmente hay alrededor de nueve perros de más de ocho años que esperan una familia. También hay animales más jóvenes disponibles, por lo que durante la jornada los vecinos podrán acercarse, conocerlos y encontrar un compañero.

Giacobone también destacó las características de los perros adultos y llamó a dejar de lado los prejuicios que pueden existir al momento de adoptar un animal de mayor edad. “Es hermoso tenerlos porque lo único que hacen es pedirte una caricia, un mimo y un paseo corto”, señaló.

“Es tranquilo, la mayor parte de su día está acostado, se conforma con una caricia o con un paseo corto”, agregó, al comparar la dinámica de convivencia con la de un cachorro.

Una ayuda para quienes adopten perros adultos

La cobertura veterinaria tendrá algunas excepciones. No estarán contempladas situaciones derivadas de negligencia, como un animal que se escape y sea atropellado, pero sí los tratamientos y cirugías que sean necesarios ante enfermedades o problemas de salud que puedan surgir durante su vida.

La jornada también invita a quienes no estén pensando en adoptar a acercarse y sacar a pasear a alguno de los perros. Para los animales, ese momento fuera de su rutina representa una experiencia positiva y una oportunidad para recibir afecto.

La propuesta ya tuvo una buena respuesta en el encuentro anterior, donde participaron más de 70 personas y se concretaron siete adopciones. Además, varios perros pudieron salir a pasear en más de una oportunidad durante la jornada.

Desde Fauna Urbana invitaron a la comunidad a acercarse este sábado, de 14 a 18 horas, para conocer a los animales que esperan una familia y, quizás, convertirse en la persona que les dé una nueva oportunidad.