Alerta por fuertes vientos ¿A quién afectará?

La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut informó que la alerta amarilla rige durante la noche de hoy jueves 3 de septiembre.
Las ráfagas afectarán la Meseta de Río Senguer, Sarmiento, Meseta de Escalante, Gastre, Paso de Indios, Oeste de Telsen, Oeste de Mártires y Sudoeste de Florentino Ameghino.
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las zonas alcanzadas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h.
En caso de necesitar ayuda, desde Protección Ciudadana recomiendan comunicarse al 0800-666-2447.