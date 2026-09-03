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03 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Alerta por fuertes vientos ¿A quién afectará?

Las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora durante esta tarde. Los detalles.
Por Redacción Red43

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La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut informó que la alerta amarilla rige durante la noche de hoy jueves 3 de septiembre.

 

Las ráfagas afectarán la Meseta de Río Senguer, Sarmiento, Meseta de Escalante, Gastre, Paso de Indios, Oeste de Telsen, Oeste de Mártires y Sudoeste de Florentino Ameghino.

 

 

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las zonas alcanzadas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h.

 

 

En caso de necesitar ayuda, desde Protección Ciudadana recomiendan comunicarse al 0800-666-2447.

 

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