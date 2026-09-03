Elaboran Plan de Contingencia del Lago Bagillt

El Gobierno del Chubut llevó adelante, en el Salón de Situación de la Municipalidad de Trevelin, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, una reunión de trabajo con distintas instituciones para avanzar en la elaboración del Plan de Contingencia del Área Natural Protegida (ANP) Lago Bagillt.

El encuentro fue encabezado por la subsecretaria de Conservación, Nadia Bravo, junto a su equipo técnico; el secretario de Bosques, Abel Nievas; y el subsecretario de Proteccion Ciudadana, Eduardo Pérez; y tuvo como objetivo analizar y definir procedimientos de actuación ante distintas situaciones de emergencia que pudieran presentarse dentro del área natural protegida.

Durante el taller se abordaron aspectos vinculados a los sistemas de evacuación de personas ante accidentes, el abordaje y la respuesta frente a desastres naturales, las condiciones actuales del camino de acceso y la identificación de rutas alternativas que permitan garantizar una respuesta adecuada ante eventuales contingencias.

La jornada contó con la participación de representantes de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios de Trevelin, Servicio Provincial de Manejo del Fuego, Secretaría de Bosques, Ejército Nacional, Parque Nacional Los Alerces, Municipalidad de Trevelin, Vialidad Provincial, Busqueda y Rescate, Hospital de Trevelin, vecinos de Los Cipreses, además de guardafaunas del Área Natural Protegida Lago Bagillt y propietarios del área.

Fortalecer la prevención

Desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas se destacó la importancia de generar espacios de trabajo conjunto entre los distintos organismos e instituciones que tienen intervención directa o indirecta en el territorio.

La elaboración del Plan de Contingencia permitirá fortalecer la prevención, mejorar la coordinación entre los actores involucrados y establecer protocolos de respuesta ante situaciones que puedan poner en riesgo a visitantes, pobladores y trabajadores del área, contribuyendo a una gestión más segura y responsable del Área Natural Protegida Lago Bagillt.