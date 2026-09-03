Humo, apertura forzada y daños en una vivienda

El hecho ocurrió antes de las 10.30 de este jueves, cuando Bomberos Voluntarios de El Bolsón recibió un llamado por un incendio de vivienda en calle Andén.

Al arribar, el personal encontró el inmueble con una importante cantidad de humo en su interior. Como no había personas en el lugar, fue necesario realizar una apertura forzada para poder ingresar y trabajar en el interior.

Según informaron desde Bomberos, los daños alcanzaron aproximadamente al 10% de la vivienda.

La intervención permitió controlar la situación y evitar que el fuego afectara una mayor superficie del inmueble. No se informaron personas afectadas por el hecho.

O.P.