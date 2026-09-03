Patriada Trail 2026: Recorridos, inscripciones, horarios y todo lo que hay que saber

Patriada Trail tendrá su segunda edición el próximo sábado 12 de septiembre en Puerto Patriada, con una propuesta que este año ofrece tres distancias y espera superar la cantidad de participantes de 2025.

La largada será a las 11.30 desde el camping El Bosque, mientras que la acreditación y entrega de números se realizará el viernes 11, desde las 14, en la Oficina de Informes Turísticos de El Hoyo.

La competencia es organizada por Vivian Cárdenas y Alma Christ, corredoras de la localidad, quienes encabezaron la conferencia de prensa, junto a Darío González Maldonado, referente de la Secretaría de Desarrollo Económico de El Hoyo, y la directora de Deporte local, Giselle Nougués.

Tres distancias y corredores de distintos puntos

Una de las novedades de esta edición será la incorporación de una distancia de 5 kilómetros, pensada para recorrer la costa del lago hasta el camping El Faro. A esta propuesta se sumarán los circuitos de 11 y 18 kilómetros, con senderos de montaña, subidas y bajadas y diferentes tipos de terreno.

La distancia más larga pasará por sectores como Laguna Los Alerces, Cinco Altos y costa del lago, mientras que los recorridos tendrán tramos con agua, barro, arcilla y piedra.

Alma Christ señaló que los circuitos se encuentran en condiciones para la competencia. Solo fue necesario tener en cuenta un tramo puntual del sendero que resultó afectado por el último incendio.

La convocatoria ya reúne a corredores de distintas localidades, entre ellas Rawson, Trelew, Bariloche, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.

El año pasado participaron cerca de 100 corredores y, para esta segunda edición, Vivian Cárdenas anticipó que ese número será superado.

Una plantación por cada corredor

El cuidado del entorno también tendrá un espacio dentro de la propuesta. Alma Christ anunció que por cada corredor se comprará un árbol para realizar una plantación.

Como actualmente no es época adecuada para plantar, este año se hará una actividad simbólica vinculada al cambio del bosque. La intención es completar la plantación durante el próximo año, con acompañamiento de personas capacitadas para este tipo de tareas.

Operativo con distintos organismos

La organización mantuvo una reunión operativa para coordinar el dispositivo previsto durante la jornada. Participarán Bomberos, Protección Civil, Tránsito, Inspectoría, Policía, ambulancias y el Club Andino de Lago Puelo, que tendrá participación en las tareas vinculadas al rescate en montaña. A esto se sumará el trabajo de vecinos, familiares, amistades y colaboradores que acompañarán distintos puntos de la competencia.

La presencia del Club Andino tiene especial importancia para el recorrido de montaña, tanto por las características del terreno como por la participación de corredores que llegan desde otras localidades y no necesariamente conocen los senderos de Puerto Patriada.

Inscripciones hasta el 7 de septiembre

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 7 de septiembre. Los valores dependen de la etapa de inscripción y toda la información sobre distancias, precios, reglamento y recorridos se encuentra disponible en el formulario oficial de Patriada Trail. Además, el 5 de septiembre, durante la fiesta por el aniversario de El Hoyo, habrá una instancia de inscripción presencial para quienes quieran acercarse y conocer más sobre la competencia.

La carrera también cuenta con el acompañamiento de productores, emprendedores y comercios de El Hoyo, que se sumaron a través de aportes y obsequios para los participantes.

Entre las novedades de esta edición se encuentra además la nueva remera oficial, presentada durante la conferencia, con tonos ocre y el acompañamiento de sponsors y emprendimientos locales.

La premiación será general para las tres distancias y también habrá reconocimiento por categorías en los circuitos de 11 y 18 kilómetros.

O.P.