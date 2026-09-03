El downhill llega por primera vez a los Juegos de Montaña

Esquel se prepara para recibir este fin de semana una nueva fecha de los Juegos de Montaña, que tendrá como novedad la incorporación del downhill por primera vez al calendario de la competencia.

La actividad se desarrollará en el circuito “Cóndor Uno”, ubicado en el Cerro La Cruz, y contará con la participación de alrededor de 60 corredores provenientes de distintas localidades de la Patagonia, entre ellas El Bolsón, Bariloche y Neuquén.

Desde la organización destacaron el crecimiento que viene teniendo la disciplina en la ciudad y el trabajo realizado durante las últimas semanas para preparar el circuito y garantizar las condiciones de seguridad.

“Es una asociación nueva que está en formación. Son muchos chicos jóvenes que le ponen muchísimas ganas a la hora de realizar los circuitos, estar todos los días de la semana paleando, haciendo las curvas y los diferentes saltos”, explicó el secretario de Gobierno de Esquel, Diego Austin.

El funcionario también destacó las características del trazado ubicado en el Cerro La Cruz y su atractivo tanto para los deportistas como para quienes visiten la ciudad. “Es un circuito muy atractivo, que se ve constantemente toda la ciudad de Esquel. Turísticamente y atractivamente para los deportistas, es un circuito increíble”, señaló.

Un circuito de 2,5 kilómetros

Roberto Fusiman, coordinador del área de Deportes, explicó que el circuito tiene aproximadamente dos kilómetros y medio de extensión, con un tiempo promedio de descenso cercano a los tres minutos.

“Es un circuito muy lindo, muy atractivo. Es técnico, pero la gente que anda en bici, incluso en mountain bike, lo puede hacer”, señaló.

La programación comenzará con las prácticas y continuará el sábado con las clasificaciones, mientras que las finales se disputarán el domingo alrededor del mediodía.

El circuito parte desde la zona alta del Cerro La Cruz y llega prácticamente hasta el ingreso al barrio Ceferino. Para esta fecha se espera la presencia de competidores de diferentes puntos de la Patagonia y una importante participación de corredores locales.

Joel Díaz Fernández, referente local de la disciplina, destacó que el crecimiento de la actividad en Esquel también se refleja en la cantidad de competidores de la ciudad que se están sumando. “Año a año va creciendo y yo creo que este año se puede ver un poco, se refleja bastante todo este trabajo que venimos haciendo a lo largo de varios años, desde 2019”, explicó.

Además, remarcó que el objetivo es continuar fortaleciendo el deporte local y generar nuevos espacios para quienes quieran iniciarse en la disciplina.

Seguridad y recomendaciones

Uno de los puntos centrales de la organización será el cuidado de corredores y espectadores. Para ello se trabajará junto al equipo de Protección Civil, rescatistas y banderilleros distribuidos a lo largo del circuito.

“Siempre nuestra prioridad es justamente la seguridad de los corredores”, sostuvo Díaz Fernández, quien explicó que el operativo estará preparado para actuar ante cualquier eventualidad.

Al mismo tiempo, desde la organización solicitaron a la comunidad que tenga precaución al circular por el sector durante el fin de semana, debido a que el circuito presenta algunos cruces de calles.

También recomendaron evitar circular en moto por la zona del Cerro La Cruz durante la competencia y utilizar otros sectores de la ciudad para realizar esa actividad.

El pedido se extiende además a quienes se acerquen como espectadores: respetar el encintado y las zonas delimitadas permitirá garantizar la seguridad tanto de los corredores como del público. También habrá sectores específicos para estacionar, con el objetivo de no obstruir las calles.

Una disciplina que sigue creciendo

El downhill es una disciplina que exige preparación física, técnica y concentración. Díaz Fernández explicó que se trata de una actividad con poco margen para el error y que requiere tanto una bicicleta en buenas condiciones como una adecuada preparación del deportista.

“Hay que estar bien en todos los sentidos, mentalmente también, porque hay que estar rápido. Es un deporte muy lindo, muy completo”, sostuvo.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el sábado, cuando se realizarán las acreditaciones y posteriormente se cerrarán los registros para organizar las planillas de la jornada del domingo.

Además, Esquel comenzó a contar con una escuela de descenso impulsada por uno de los referentes locales de la disciplina, Agustín Burgos, quien brinda clases los martes, jueves y sábados junto a Patagonia Rider.

La propuesta apunta a que más chicos puedan acercarse al deporte y aprender las técnicas necesarias para practicarlo con los elementos de seguridad correspondientes.

De esta manera, el downhill tendrá este fin de semana su primera participación dentro de los Juegos de Montaña, con un circuito preparado, corredores de distintos puntos de la Patagonia y una fuerte presencia de deportistas locales.

A.M.D