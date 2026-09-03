El Consejo Ambiental de El Bolsón presentó su informe anual: Reciclaje, puntos limpios y un cruce fuerte con el Municipio

El Consejo Ambiental Municipal de El Bolsón (CAMEB) brindó una conferencia de prensa en el Salón Principal de la Fundación Cooperar para presentar su segundo informe anual de gestión. El órgano, integrado por 17 organizaciones y creado por Carta Orgánica municipal, repasó los avances en la gestión de residuos urbanos y repasó una convocatoria audiovisual comunitaria, pero también denunció trabas institucionales y falta de diálogo con el Ejecutivo municipal en torno a la polémica Resolución 349.

Del encuentro participaron la presidenta del Consejo, Silvia Rojas; el secretario, Reynaldo Rodríguez; y la consejera Belén López Lombardo, entre otros integrantes del organismo.

Espacio de participación ciudadana con 17 organizaciones

Rojas explicó que el Consejo Ambiental es un órgano institucional de representación comunitaria creado por la Carta Orgánica de El Bolsón, cuyo funcionamiento incluye reuniones donde se toman decisiones, la emisión de dictámenes y encuentros periódicos con funcionarios municipales según la temática que se esté trabajando.

Según Rojas, el eje central de trabajo durante este período fue la atención integral de los residuos urbanos, con foco en el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos de Los Repollos. Recién en noviembre de 2025 los integrantes del Consejo pudieron visitar la planta y conocer su funcionamiento en el terreno, y actualmente aguardan precisiones sobre la presentación formal del plan de gestión integral del predio.

Separación en origen: fundamental para descomprimir la planta

Uno de los mensajes centrales que el Consejo buscó transmitir a la comunidad tiene que ver con cómo se procesan los residuos una vez que llegan a la planta. Rojas explicó que los camiones recolectores no compactan la carga: cuando el personal municipal detecta, por el peso liviano de las bolsas, que se trata de material reciclable, ese camión es derivado a los trabajadores del área de reciclado, quienes vuelcan la carga en una cinta y separan manualmente el contenido, bolsa por bolsa.

Por eso, remarcó, la separación en origen (tener al menos dos tachos en cada hogar, uno para residuos húmedos y otro para materiales reciclables) es fundamental para aliviar esa tarea manual y evitar que los desechos lleguen mezclados a la planta.

En ese sentido, el Consejo confirmó que ya son siete los barrios incorporados a un esquema de recolección diferenciada, y que existe un compromiso del Municipio para sumar nuevos barrios a medida que la comunidad incorpore el hábito de separar los residuos. Además, Reynaldo Rodríguez remarcó que todos los miércoles funcionan puntos limpios en distintos sectores de la ciudad (entre ellos la Municipalidad y el supermercado La Anónima) donde los vecinos pueden acercar sus residuos secos, y adelantó que se viene una campaña de difusión para ampliar y visibilizar esta red.

Talleres de capacitación y compostaje

Como parte del Plan Anual Ambiental, el Consejo impulsó talleres de capacitación de cuatro encuentros de tres horas cada uno, pensados originalmente para tres localizaciones (entre ellas el barrio Usina y la Fundación Cooperar), orientados a la separación, la reutilización y el compostaje.

También se desarrollaron cursos específicos sobre compostaje domiciliario, en articulación con la difusión de contenidos sobre los puntos limpios, cuyo material elaboran los propios integrantes del Consejo y luego difunde el área de Prensa municipal en formato digital.

"El Bolsón hace la diferencia": convocatoria audiovisual para escuelas y vecinos

La principal novedad de este segundo informe es el lanzamiento de la convocatoria audiovisual "El Bolsón hace la diferencia", financiada con un presupuesto solicitado en noviembre de 2025 específicamente para dar forma a un plan de comunicación ambiental.

La iniciativa, articulada con Supervisión de Educación, invita a escuelas y particulares a producir materiales audiovisuales y gráficos vinculados a la gestión de residuos, que luego serán utilizados en una campaña de concientización durante todo el próximo año.

Según informó Reynaldo Rodríguez, ya llegaron más de cinco materiales a la casilla de correo del Consejo, y la convocatoria permanece abierta hasta el 20 de septiembre. Los organizadores ofrecen proyectores y otros materiales como premios para los participantes, y anticiparon que la presentación de los trabajos ganadores se realizará el 1 de octubre.

Cruce por la Resolución 349: "Un atajo normativo peligroso"

La parte más tensa de la conferencia estuvo centrada en la Resolución 349, que faculta al área de Desarrollo Territorial municipal a autorizar loteos y urbanizaciones ante la falta de respuesta de otros organismos (municipales, provinciales o nacionales) dentro de un plazo determinado. Para el Consejo, se trata de "un atajo normativo" que consideran peligroso en materia ambiental, y que vienen cuestionando desde el año pasado.

Rojas explicó que la resolución surgió a partir de reclamos de gestores ambientales y agrimensores que planteaban demoras en las aprobaciones, en un contexto de expedientes de loteos pendientes de resolución. Su principal objeción es que la norma permite avanzar con autorizaciones aun cuando organismos como el DPA (Departamento Provincial de Aguas) no responden con claridad, pese a que ese mismo organismo había advertido el año pasado que no se aprobarían más permisos de agua en la zona.

Reynaldo Rodríguez remarcó que, según el artículo 184 de la Carta Orgánica, el organismo debe garantizar la participación ciudadana con independencia respecto de otras áreas de gobierno, y que la reglamentación vigente (Res. 229/06) establece un plazo de 30 días para que el Municipio responda a sus dictámenes. Denunciaron que ese plazo no se cumplió y que la respuesta que finalmente recibieron no fue satisfactoria.

Según manifestó Rojas, el dictamen del Consejo sobre este tema fue rechazado por el Ejecutivo y ni siquiera fue tratado por el Concejo Deliberante, que lo consideró "inapropiado" para su discusión en sesión.

Denuncian falta de diálogo con el intendente

Más allá del diferendo normativo, los integrantes del Consejo describieron un vínculo desgastado con la conducción municipal. Rojas señaló que solo mantuvieron un breve encuentro con el intendente, que calificó como "mitad positivo y mitad agresivo", y que una reunión pactada para el 23 de diciembre de 2025 fue cancelada y nunca reprogramada pese a reclamos presenciales y por escrito.

También hizo referencia a episodios de tensión en sesiones del Concejo Deliberante, donde consideran haber sido descalificados públicamente por parte de algunos concejales. Frente a esto, remarcó que integran el Consejo de manera honoraria (no son empleados municipales) y que no le temen a sanciones ni infracciones, pero pidieron que se respete el rol institucional del organismo como canal de participación ciudadana en temas ambientales.

Seguimiento del ANPRALE

Hacia el cierre, Rojas mencionó que también realizan un seguimiento de la propuesta de loteos vinculada al Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (ANPRALE), pese a que el Municipio sostiene que se trata de un tema de competencia provincial.

"Seguimos apostando al diálogo, al derecho a vivir en un ambiente sano y a defender la participación que tenemos como miembros de la comunidad", remarcó Rojas.

O.P.