Trevelin tendrá una carrera de bicicletas para niños

Trevelin se prepara para una tarde dedicada al ciclismo infantil con una nueva edición de la Carrera de Niños, una propuesta destinada a chicos y chicas de entre 3 y 10 años. La actividad se llevará adelante este domingo 6 de septiembre, desde las 14, en el Centro Deportivo Municipal (CeDeM), ubicado junto a la Escuela 37.
La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para las familias, combinando actividad física, bicicletas y diversión. Los más pequeños podrán participar utilizando pata pata, mientras que los niños de mayor edad podrán hacerlo con cualquier tipo de bicicleta.
Una inscripción solidaria
Para participar, cada niño deberá presentar un alimento no perecedero, que será destinado como parte de la propuesta solidaria de la jornada.
La actividad es organizada por la Asociación Civil Amigos del Ciclismo Trevelin MTB, con el acompañamiento del CeDeM y Chubut Deportes, además del área de Deportes y Recreación de Trevelin.
Desde la organización invitaron a las familias a acercarse con las bicicletas, casco y muchas ganas de compartir una tarde al aire libre, disfrutando de una propuesta pensada especialmente para los más chicos.
AM