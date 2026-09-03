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RED43 sociedad Trevelin
03 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin tendrá una carrera de bicicletas para niños

La jornada se realizará este domingo en el CeDeM, junto a la Escuela 37. Habrá propuestas para chicos de 3 a 10 años y la inscripción será con un alimento no perecedero.
Por Redacción Red43

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Trevelin se prepara para una tarde dedicada al ciclismo infantil con una nueva edición de la Carrera de Niños, una propuesta destinada a chicos y chicas de entre 3 y 10 años. La actividad se llevará adelante este domingo 6 de septiembre, desde las 14, en el Centro Deportivo Municipal (CeDeM), ubicado junto a la Escuela 37.

 

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para las familias, combinando actividad física, bicicletas y diversión. Los más pequeños podrán participar utilizando pata pata, mientras que los niños de mayor edad podrán hacerlo con cualquier tipo de bicicleta.

 

 

Una inscripción solidaria

 

 

Para participar, cada niño deberá presentar un alimento no perecedero, que será destinado como parte de la propuesta solidaria de la jornada.

 

La actividad es organizada por la Asociación Civil Amigos del Ciclismo Trevelin MTB, con el acompañamiento del CeDeM y Chubut Deportes, además del área de Deportes y Recreación de Trevelin.

 

Desde la organización invitaron a las familias a acercarse con las bicicletas, casco y muchas ganas de compartir una tarde al aire libre, disfrutando de una propuesta pensada especialmente para los más chicos.

 

 

 

 

AM

 

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