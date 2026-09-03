El Teatro Nacional Cervantes estrena una obra en Lago Puelo con artistas de la Comarca

El Teatro Nacional Cervantes en Lago Puelo tendrá este viernes uno de sus estrenos más esperados. A las 21, la Casa de la Cultura será escenario de la primera función de “Y los perros, ¿se reirán?”, una obra escrita por Agustina Vargas y dirigida por Nadia Lozano, que reúne en escena a artistas de la Comarca Andina.

El proyecto forma parte de TNC Produce en el País, una iniciativa que lleva producciones teatrales a distintas localidades argentinas mediante un trabajo conjunto entre el Cervantes y equipos locales.

La primera función ya tiene la sala prácticamente completa, mientras que todavía quedan entradas disponibles para el sábado. El valor es de $10.000.

De una convocatoria nacional a Lago Puelo

Cristian Scotton, subdirector del Teatro Nacional Cervantes, explicó que el proyecto nació a partir de una convocatoria abierta a directores y directoras de todo el país. Se presentaron más de 60 proyectos y finalmente fueron seleccionadas cuatro propuestas. Entre ellas estuvo la obra de Agustina Vargas, acompañada por la propuesta de puesta en escena de Nadia Lozano.

La selección tuvo un criterio principalmente artístico, aunque también se contemplaron cuestiones vinculadas a la viabilidad de cada proyecto y al objetivo de llevar producciones a distintos puntos del país.

“Y los perros, ¿se reirán?” se suma a las producciones que el Cervantes lleva adelante fuera de Buenos Aires. Además de Lago Puelo, durante este ciclo se presentaron proyectos en Chaco y Bahía Blanca, mientras que General Roca tendrá su estreno durante el próximo mes.

Un trabajo conjunto con artistas locales

Scotton remarcó que este tipo de producciones requieren una contraparte en cada localidad. El Cervantes aporta y articula la producción, mientras que en cada lugar se conforman equipos con artistas y trabajadores locales. En Lago Puelo participaron profesionales de distintas áreas, desde actuación y dirección hasta escenografía, vestuario, iluminación y música.

La Casa de la Cultura también tuvo que ser adaptada para recibir el proyecto y las funciones. “Es un proyecto colaborativo”, explicó Scotton, quien valoró especialmente el acompañamiento de la Municipalidad de Lago Puelo y del equipo de Cultura durante el proceso.

Experiencia intensa para las actrices

Para las integrantes del elenco, los últimos meses estuvieron marcados por ensayos constantes y una dinámica de trabajo diferente a la que suelen tener en producciones independientes.

Tatiana Videla definió la experiencia como intensa y enriquecedora, mientras que Georgina Bagnato Cabo puso el foco en la posibilidad de trabajar durante toda la semana y sostener una continuidad que permitió profundizar las escenas.

Las actrices también valoraron el acompañamiento del equipo técnico. Tener personas encargadas de áreas como escenografía y vestuario les permitió concentrarse especialmente en el trabajo actoral.

El proceso comenzó varios meses atrás y los ensayos se intensificaron durante las últimas semanas, hasta llegar al estreno previsto para este viernes.

Una historia sobre dos hermanas

“Y los perros, ¿se reirán?” es presentada como un drama poético protagonizado por dos hermanas que atraviesan una noche compleja y extraña.

La obra explora los vínculos, las tensiones y los conflictos entre ambas a través de sus cuerpos, palabras y pensamientos. Una mujer que toca el violín acompaña la historia durante la noche, desde las sombras y también desde la luz.

Funciones durante septiembre y octubre

Después del estreno de este viernes, la obra tendrá funciones todos los viernes y sábados, a las 21 hs, durante septiembre y octubre en la Casa de la Cultura de Lago Puelo.

Para Nadia Lozano, directora del proyecto, llegar a este momento representa la concreción de un trabajo que comenzó mucho antes de los ensayos. Recordó que el 1 de agosto del año pasado pasó doce horas junto a Agustina Vargas trabajando en la carpeta con la que presentaron el proyecto al Cervantes. Ahora, ese proyecto llega al escenario.

La directora invitó al público a acompañar las funciones y reivindicó el teatro como un espacio de encuentro presencial, donde las personas pueden compartir una experiencia artística sin intermediaciones.

El estreno será este viernes, a las 21 hs, y las entradas para la función del sábado tienen un valor de $10.000.

O.P.