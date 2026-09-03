Milei anunció sanciones a petroleras que operen en Malvinas

Javier Milei anunció que enviará al Congreso un paquete de proyectos para resguardar la soberanía en las Islas Malvinas. También, la construir una base naval en Tierra del Fuego y endurece las sanciones a empresas extranjeras que operan en el teritorio.

“Las Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional”, aseguró.

Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, indicó Javier Milei al iniciar su comunicado.

Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, indicó el Presidente.

En su mensaje el jefe de Estado nacional advirtió que desde hace 50 años, las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio mientras se resuelve la controversia de soberanía, incluyendo la explotación de sus recursos naturales.

A pesar de ello, agregó, “el proyecto Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”. “Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, enfatizó Milei.