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Por Redacción Red43

Milei anunció sanciones a petroleras que operen en Malvinas

En cadena nacional y acompañado por todo el Gabinete, el Presidente dijo que enviará un paquete de proyectos al Congreso con el fin de resguardar la soberanía en las Islas.
Por Redacción Red43

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Javier Milei anunció que enviará al Congreso un paquete de proyectos para resguardar la soberanía en las Islas Malvinas. También, la construir una base naval en Tierra del Fuego y endurece las sanciones a empresas extranjeras que operan en el teritorio.

 

“Las Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional”, aseguró.

 

Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, indicó Javier Milei al iniciar su comunicado.

 

Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, indicó el Presidente.

 

En su mensaje el jefe de Estado nacional advirtió que desde hace 50 años, las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio mientras se resuelve la controversia de soberanía, incluyendo la explotación de sus recursos naturales.

 

A pesar de ello, agregó, “el proyecto Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”. “Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, enfatizó Milei.

 

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