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03 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

El jueves viene con un poco de todo

Las temperaturas subirán durante el día hasta los 7°C y luego volverán a bajar. El pronóstico para la Comarca también contempla precipitaciones de distinta forma y una isoterma de 0°C que tendrá un recorrido bajo durante varias horas.
Por Redacción Red43

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En la Comarca Andina, este jueves 3 de septiembre los registros horarios muestran temperaturas de 1°C durante las primeras horas, con un ascenso progresivo hasta alcanzar los 7°C entre la tarde y el comienzo de la tarde, para luego descender nuevamente hacia los 2°C durante la noche.

 

La nubosidad tendrá cambios importantes durante la jornada. Durante la madrugada y primeras horas de la mañana habrá mayor presencia de nubes bajas y medias, mientras que luego se esperan períodos con menor cobertura nubosa.

 

Posibilidad de nevadas durante la mañana

El pronóstico mantiene una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40% durante la mañana, con posibilidad de nevadas. Durante la tarde continúa el mismo rango de probabilidad, aunque con posibilidad de lluvias y nevadas. La situación cambia hacia la noche, cuando la probabilidad de precipitaciones baja a entre 0% y 10% y el cielo se presenta mayormente nublado.

 

 

Otro dato a tener en cuenta es la altura de la isoterma de 0°C, que durante buena parte de la jornada se ubica entre aproximadamente 500 y 950 metros. Esto favorece condiciones para precipitaciones níveas en cotas relativamente bajas si se concreta la precipitación prevista.

 

El viento tendrá una evolución sostenida

El viento se mantendrá del Oeste durante buena parte del jueves, con un giro al Sudoeste durante la tarde. Los valores horarios previstos se ubican entre 9 y 11 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar aproximadamente 17 a 31 km/h, con los valores más altos durante la tarde.

 

Así, el jueves tendrá una evolución que va desde las bajas temperaturas de las primeras horas hacia un ascenso durante el día, con posibilidad de nieve y lluvia, cambios en la nubosidad y presencia de viento.

O.P.

 

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