Contreras habló de las viviendas que faltan en Epuyén y anticipó una definición sobre su futuro político

Pasado el aniversario de Epuyén, José Contreras puso el foco en lo que viene para la localidad después de un año atravesado nuevamente por una emergencia que modificó por completo los planes del municipio. El intendente habló de la reconstrucción de las viviendas afectadas por el incendio, de la llegada de un nuevo vehículo para el hospital y de los proyectos que comienzan a tomar forma, pero también dejó abierta una pregunta sobre su continuidad al frente del Ejecutivo municipal.

Contreras reconoció que, por segundo año consecutivo, el inicio del año estuvo marcado por una situación difícil. Según explicó, el incendio mantuvo a Epuyén durante casi un mes atravesando una emergencia que obligó a modificar la planificación prevista para todo el año. “Nos cambia la planificación anual por completo”, señaló.

El intendente valoró especialmente el trabajo de las distintas dependencias de la localidad, los voluntarios y el personal municipal que participó durante ese período. “Los empleados municipales a veces terminaban su guardia a las seis de la mañana y a las ocho ya estaban disponibles y listos para comenzar de nuevo”, relató.

Quedan unas 20 viviendas por terminar

Uno de los temas que sigue pendiente después del incendio es la finalización de las viviendas para las familias damnificadas. Contreras contó que realizó una recorrida junto al presidente de la cooperativa encargada de las obras para conocer el estado de los trabajos y avanzar con los detalles que todavía faltan.

De acuerdo con lo informado por el intendente, quedan alrededor de 20 viviendas por terminar y existe un compromiso para completar esas obras hacia fines de octubre. “Esperemos que así sea, porque ya han pasado ocho meses del incendio y los damnificados quieren volver a su hogar”, sostuvo.

Contreras aclaró además que los fondos fueron transferidos a la cooperativa y no al municipio, ya que el convenio para la ejecución de las viviendas fue firmado entre el Gobierno provincial y esa entidad. El invierno, según explicó, produjo algunas demoras en la construcción, aunque aseguró que varias de las viviendas ya están en marcha y que ahora esperan retomar el ritmo para completar esta etapa.

Una Traffic para el Hospital de Epuyén

Entre los anuncios que quedaron vinculados al aniversario hubo uno que Contreras reconoció que no había mencionado durante su discurso: la próxima llegada de una Traffic para el Hospital de Epuyén.

El vehículo será destinado al traslado de pacientes y, según indicó el intendente, se espera que llegue en los próximos días. “Es el vehículo tan ansiado para el Hospital de Epuyén, para que pueda hacer los traslados de los pacientes”, explicó.

La confirmación había sido realizada por el ministro de Salud de Chubut, Sergio Wisky, quien no pudo participar del acto aniversario, pero mantuvo informado al municipio sobre la llegada del vehículo.

Una cantera para el municipio y promoción turística

Durante la entrevista, Contreras también repasó los convenios firmados en el marco del aniversario.

Uno de ellos establece el traspaso al municipio de la antigua cantera del Coihue, junto con unas 30 hectáreas ubicadas en sus alrededores. El objetivo es avanzar con las habilitaciones necesarias para que Epuyén pueda contar con una cantera municipal.

Además, se firmó un convenio vinculado con el área de Turismo para trabajar en la promoción turística de la localidad.

Para Contreras, esta última cuestión adquiere especial importancia de cara al verano. Después de dos temporadas atravesadas por situaciones complejas, el intendente espera que el próximo verano permita recuperar parte de la actividad. “Esperamos tener un verano tranquilo”, expresó, y señaló que la presencia de nieve en los cerros y el agua acumulada durante el invierno también generan expectativas favorables para los meses de mayor movimiento turístico.

La expectativa, planteó, es poder tener “una temporada turística como se merece Epuyén”.

“No tengo la decisión tomada todavía”

Cuando fue consultado sobre su futuro político, Contreras aseguró que todavía no tomó una decisión respecto de lo que hará una vez finalice su actual etapa al frente del municipio. “No tengo la decisión tomada todavía”, respondió.

El intendente explicó que la experiencia de atravesar dos años consecutivos marcados por situaciones complejas también tuvo impacto en su vida personal y laboral, por lo que antes de definir su futuro quiere conversarlo con su familia. “Seguramente en los próximos días tomaré la decisión y seguro la sabrán”, adelantó.

Por ahora, entonces, el intendente mantiene abierta esa posibilidad mientras concentra su atención en los temas que todavía tiene por delante en Epuyén.

A ocho meses del incendio y con unas 20 viviendas todavía en construcción, el cierre de esta etapa aparece como uno de los objetivos inmediatos. A la par, el municipio busca avanzar con nuevos proyectos, fortalecer la actividad turística y resolver necesidades concretas, como el traslado de pacientes del hospital.

O.P.