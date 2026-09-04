Niseggi: “Queremos realmente generar unas condiciones de mejora para los vecinos de toda la ciudad”

Tras la 11° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel, Nahuel Niseggi, quien asumió temporalmente una banca del Frente Vecinal en reemplazo de Evangelina Chamorro durante su licencia médica, habló sobre el presente del espacio, los proyectos que impulsa y la necesidad de fortalecer la participación política en la ciudad.

En ese marco, destacó que el sector continúa trabajando y analizando el contexto local y nacional, con la intención de sostener una construcción política que tenga como eje las necesidades de los vecinos.

“Nosotros queremos realmente generar unas condiciones de mejora para los vecinos de toda la ciudad”, sostuvo Niseggi, al remarcar que el espacio busca continuar presentando iniciativas y generando propuestas desde el Concejo.

Un espacio político con proyección

Niseggi señaló que el Frente Vecinal continúa realizando reuniones y evaluando el escenario de cara al próximo año. En ese sentido, planteó que todavía existe incertidumbre respecto de las fechas electorales, aunque aseguró que el espacio mantiene una participación activa.

“El Frente Vecinal es una fuerza política viva dentro de lo que es el campo popular de nuestra ciudad”, afirmó.

También explicó que la definición de candidaturas debe surgir de una construcción colectiva y no estar centrada exclusivamente en una persona. Según indicó, el objetivo es que las decisiones se tomen a partir del proyecto político y de las distintas voces que integran el espacio.

“Esta es una banca y es un proyecto político que busca realmente generar un cambio”, expresó, y agregó que están dispuestos a “dar una lucha por el poder político dentro de nuestra ciudad”.

Libertad para expresarse y participar

Durante la entrevista, Niseggi también se refirió al debate generado en torno a los juramentos de los concejales y cuestionó cualquier intento de limitar las expresiones de los representantes.

“Es raro que justamente un sector político que habla de las libertades individuales se quiera cercenar el derecho al juramento”, sostuvo.

En esa línea, consideró que cada concejal debe poder expresarse y plantear las problemáticas que atraviesan los vecinos, especialmente frente a situaciones que, según su mirada, afectan las condiciones de vida de distintos sectores.

La participación política y el impacto de la situación económica

Por otra parte, Niseggi analizó las dificultades que atraviesan actualmente quienes buscan sostener una participación política activa. Señaló que, además de existir una dimensión cualitativa en la participación, resulta cada vez más difícil ampliar la cantidad de personas involucradas debido a las obligaciones laborales y al costo de vida.

En ese sentido, explicó que él mismo debe dividir su tiempo entre sus actividades laborales y otros compromisos, dejando poco margen para la militancia y las reuniones.

Vinculó esta situación con el contexto económico y cuestionó los efectos que atribuye a “esta motosierra”, al considerar que la necesidad de trabajar más horas o tener varios empleos termina reduciendo el tiempo disponible para la participación política.

Finalmente, remarcó que el Frente Vecinal continuará trabajando desde una perspectiva colectiva, con la intención de impulsar proyectos que tengan impacto concreto en la vida económica y social de los vecinos de Esquel.

AMD