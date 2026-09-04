Matías Taccetta: "Esquel se caracteriza por su diversidad cultural"

En el marco del Día Nacional del Inmigrante, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, encabezó este viernes 4 de septiembre el acto conmemorativo en el Monumento de las Banderas, donde destacó el aporte de las colectividades a la construcción de la ciudad y del país.

Durante su discurso, Taccetta resaltó a la Argentina como una nación caracterizada por la integración y la diversidad. “Hoy celebramos el Día Nacional del Inmigrante. Traemos a nuestra memoria y saludamos a todos aquellos que, equipados de sueños, vinieron a colaborar a construir la grandeza de nuestra nación”, expresó.

En ese sentido, sostuvo: “Nuestra querida nación argentina es un claro ejemplo de integración, de pluralidad, de inclusión” y recordó que el país recibió a personas provenientes de distintos lugares del mundo que llegaron “a trabajar para forjarse un mejor futuro”.

El intendente también hizo referencia al desarraigo que atravesaron quienes dejaron sus lugares de origen. “Cada inmigrante sabe más que nadie todo lo que implicó dejar su lugar de origen, su familia, parte de sus pertenencias, el desapego”, señaló.

Al referirse particularmente a Esquel, Taccetta destacó el papel de las colectividades en el desarrollo local. “Las colectividades han sido un elemento muy importante para nuestra ciudad, fueron centros y espacios que aportaron no solo desde lo cultural, sino desde lo social, y contribuyeron al progreso de nuestro lugar”, afirmó.

Asimismo, remarcó que Esquel se caracteriza por su diversidad cultural y sostuvo que la llegada de inmigrantes, junto con el aporte de la cultura originaria, contribuyó a construir una ciudad intercultural. “Esto hizo que hoy seamos una ciudad intercultural”, manifestó.

Taccetta planteó además que la convivencia entre distintas culturas representa una oportunidad para el crecimiento colectivo. “Convivir desde la diversidad debe ser la oportunidad para aprender, para construir de esas diferentes formas de ver, hacer y vivir la vida”, expresó.

Hacia el cierre de su mensaje, el intendente llamó a continuar fortaleciendo los vínculos entre las distintas colectividades. “Celebro este día, orgulloso que podamos seguir construyendo nuestro futuro y fortaleciendo nuestra diversidad cultural junto a nuestras colectividades”, sostuvo.

Finalmente, convocó a “seguir construyendo desde la diversidad, el intercambio y la amorosidad” y cerró su discurso con un reconocimiento a quienes llegaron al país y a sus descendientes: “Gracias por haber elegido Argentina. Gracias porque son, porque están y porque perdurarán en la memoria de todos los esquelenses”.

R.G