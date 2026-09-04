“El serpentear del Ngen Ko”: hoy se presenta en el ISFD 809 un documental sobre el río Chubut

En el marco de la 5° Expo Ambiente, este viernes 4 de septiembre se realizará en Esquel una nueva actividad del ciclo de charlas “Problemáticas Socioambientales en Clave Regional”, que tendrá como eje la proyección del documental patagónico El serpentear del Ngen Ko.

La actividad comenzará a las 19 horas en el SUM del ISFD N° 809, ubicado en Alsina 1047, y contará con entrada libre y gratuita.

El documental es una producción del grupo GEMAS, dirigida por Marion Prieto, y recupera las voces de quienes participaron del 2° Foro Trawün Itinerante por el Río Chubut.

La propuesta tuvo lugar en febrero de 2025 y consistió en una caravana que recorrió el río Chubut desde sus nacientes, en la cordillera rionegrina, hasta su desembocadura en la costa chubutense.

Durante ese recorrido participaron comunidades mapuche tehuelche de la región, junto a pobladores y otras personas vinculadas al territorio, con el objetivo de visibilizar distintas problemáticas relacionadas con el agua y los conflictos ambientales y territoriales presentes a lo largo de la cuenca.

Una actividad en el marco de la 5° Expo Ambiente

La proyección forma parte de las actividades organizadas en conjunto por el ISFD N° 809, GEMAS y Expo Ambiente de la Escuela 791, dentro de la quinta edición de la Expo Ambiente.

El encuentro propone generar un espacio de reflexión y debate sobre problemáticas socioambientales desde una mirada regional, a partir de experiencias y voces vinculadas directamente con los territorios.

La cita será este viernes a las 19 horas, en el SUM del ISFD N° 809 de Esquel, con entrada libre y gratuita.

AMD