Malvinas: qué medidas anunció Milei en cadena nacional y en qué consisten

El presidente Javier Milei realizó este jueves una cadena nacional en la que volvió a poner en el centro de la agenda el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y anunció un paquete de medidas que combina iniciativas legislativas, cambios administrativos y acciones vinculadas con la Defensa.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”, afirmó el mandatario al comenzar su mensaje.

Uno de los principales anuncios apunta a endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina. Para ello, el Gobierno impulsará modificaciones a la Ley 26.659, vigente desde 2011, que ya establece sanciones para quienes exploren o exploten hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin habilitación.

La reforma propuesta busca ampliar el alcance de esas sanciones a proveedores, accionistas y directores de las compañías involucradas. También plantea restricciones para que las empresas alcanzadas puedan contratar con el sector público y, según el proyecto anunciado, ampliar las prohibiciones a determinadas relaciones comerciales dentro del territorio argentino.

Cambios en la aplicación de la normativa

Además del proyecto enviado al Congreso, Milei firmó el Decreto 868/2026, que modifica el esquema de aplicación de la Ley 26.659.

A partir de esta modificación, la autoridad de aplicación pasa de la Secretaría de Energía al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La medida busca vincular la aplicación de las sanciones con la estrategia diplomática argentina en el reclamo por las islas.

El decreto establece además un procedimiento para investigar posibles infracciones. Los organismos de la Administración Pública Nacional deberán informar a Cancillería aquellos hechos que pudieran constituir incumplimientos y, una vez iniciado el proceso, los presuntos infractores tendrán un plazo para presentar su descargo y ofrecer pruebas.

Una nueva base naval en Tierra del Fuego

Otro de los puntos centrales del anuncio fue el avance de la infraestructura de Defensa en el extremo sur del país.

El Presidente confirmó recursos para avanzar con la construcción de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, a la que definió como un futuro polo logístico estratégico para el Atlántico Sur.

El anuncio se complementa con medidas destinadas a fortalecer las capacidades de telecomunicaciones y la vigilancia de los espacios marítimos y aeroespaciales.

Un Consejo de Seguridad Nacional

El paquete también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como objetivo coordinar distintas áreas del Estado, entre ellas Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

Según lo anunciado, el organismo buscará establecer una política de seguridad transversal y coordinar herramientas económicas y diplomáticas frente a situaciones consideradas estratégicas para la seguridad nacional.

El contexto del anuncio

Las medidas anunciadas por Milei se inscriben en el histórico reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y se producen mientras continúan las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos impulsadas por empresas vinculadas al Reino Unido en el área que Argentina reclama como propia.

El Gobierno sostiene que las nuevas herramientas permitirán fortalecer la posición argentina y sancionar a quienes participen de actividades no autorizadas. Al mismo tiempo, el anuncio generó cuestionamientos desde sectores de la oposición y de la izquierda, que pusieron el foco en la política de cooperación militar de Argentina con Estados Unidos y en el modelo de explotación de los recursos naturales.

De esta manera, el anuncio presidencial abre una nueva etapa en la estrategia del Gobierno sobre Malvinas, con medidas que ahora deberán avanzar por distintas vías: algunas ya fueron instrumentadas mediante decretos y otras dependerán del tratamiento y eventual aprobación del Congreso.

AMD