Plan Galina: Torres anunció obras para fortalecer a 11 clubes deportivos de Rawson

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este jueves en Casa de Gobierno una nueva entrega de aportes y la firma de actas de compromiso para ejecutar obras en 11 clubes de Rawson, en el marco del Plan Galina y del Programa Integral de Infraestructura Deportiva que lleva adelante el Gobierno Provincial, a través de Chubut Deportes.

La actividad se desarrolló en el Salón de los Constituyentes y contó con la participación del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; autoridades provinciales y representantes de las instituciones beneficiarias.

“Estamos llevando adelante el primer plan de infraestructura que pone al deporte en un lugar protagónico. Y lo hacemos porque el deporte es futuro: no solamente por lo recreativo, sino porque permite formar mejores personas”, remarcó Torres ante chicos de distintos clubes.

El gobernador señaló que, tras un inicio de gestión marcado por desafíos económicos y financieros, “era inimaginable pensar en estas obras”. Al respecto, agregó: “Hoy estamos hablando del plan de infraestructura más ambicioso de la última década, en el que Rawson va a ser parte de esa transformación que necesita el deporte en la provincia de Chubut”.

Por último, destacó el trabajo conjunto entre los clubes, los municipios y la Provincia para generar mejores condiciones de desarrollo para niños, jóvenes y deportistas de toda la provincia.

Nuevas obras

Durante el acto, Torres concretó la entrega de aportes al Club Atlético Germinal para la colocación de un nuevo piso deportivo en su cancha de básquet, una mejora que permitirá fortalecer las condiciones para la práctica de esta disciplina. Los representantes de la institución recibieron además un presente con motivo de su 104° aniversario, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al deporte provincial.

Asimismo, Bigornia Club recibió aportes para mejorar la iluminación de su estadio de rugby y ampliar su albergue institucional; mientras que el Club Defensores de la Rivera avanzará con la ampliación del buffet y comedor, además de incorporar luminarias en el campo de juego.

También fueron beneficiados el Club Social y Deportivo Juventus, para la construcción de vestuarios y sanitarios; el Club Regatas Rawson, destinado al reacondicionamiento y equipamiento deportivo; y el Club Pelota Paleta Don Bosco, que realizará obras de vestuarios y sanitarios.

En tanto, el Tamarisco Golf Club contará con recursos para construir un salón de reuniones; el Club Social y Deportivo Olímpico Rawson podrá finalizar sus vestuarios y sanitarios; y el Tiro Federal Argentino Conrado Villegas avanzará con la construcción de un mini albergue.

Torres firmó, además, dos actas de compromiso para avanzar con nuevas obras de infraestructura. Una de ellas permitirá que el Club Defensores del Parque cuente con un gimnasio de aparatología deportiva, mientras que el Club Deportivo Roca avanzará con la construcción de una cancha de césped sintético de fútbol 11.

Fortalecimiento de los clubes

El Programa Integral de Infraestructura Deportiva tiene como objetivo acompañar a clubes e instituciones mediante la ejecución de proyectos de construcción, ampliación, refacción y puesta en valor de sus instalaciones.

“Es muy importante que el Estado esté cerca de los clubes. El deporte no tiene divisiones ni ideología política: significa calidad de vida, sentido de pertenencia, oportunidades y contención para miles de chubutenses, además de enseñar valores”, remarcó Reyes, quien felicitó a los dirigentes por el trabajo que realizan día a día.

Sobre la decisión de invertir en infraestructura deportiva, destacó: “Al momento de planificar el Plan Galina, el gobernador Torres nos marcó que el deporte no podía quedar afuera y que iba a tener el lugar que merece al momento de definir las obras”.

A través de esta política, el Gobierno Provincial busca dar respuesta a necesidades concretas planteadas por las propias entidades deportivas y mejorar los espacios donde miles de chubutenses practican distintas disciplinas y desarrollan actividades sociales y comunitarias.

Las intervenciones contemplan obras de diferente escala, desde vestuarios, sanitarios y albergues hasta iluminación, canchas, gimnasios y equipamiento, atendiendo las prioridades de cada institución.

Reconocimiento especial

En el marco de la actividad, el Gobierno Provincial realizó además un reconocimiento a Aylén Miguel por la medalla de bronce obtenida en el Nacional de Armas de Aire. En ese contexto, se le entregó un traje para acompañar su desarrollo deportivo.

R.G