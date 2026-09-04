Sobrevivió 10 días bajo tierra y fue rescatado con vida

En medio de la tragedia que golpeó a Nepal durante los últimos días, un trabajador fue encontrado con vida tras permanecer diez días atrapado bajo tierra, en un túnel cubierto por barro y escombros.

Los equipos de rescate trabajaron durante varios días para localizar a los trabajadores que habían quedado bajo tierra. Finalmente, lograron escuchar voces provenientes del interior y comenzaron a excavar manualmente un pequeño acceso para llegar hasta ellos.

Uno de los sobrevivientes fue identificado como Sanjaya Shah, de 30 años, quien fue encontrado con vida y trasladado en camilla para recibir atención médica. Otro trabajador, Kabir Maharjan, de 45 años, también fue rescatado, aunque se encontraba en estado crítico.

“No podía simplemente huir solo”

Luego de ser rescatado, Shah contó que al momento del derrumbe había advertido a sus compañeros sobre el peligro y les pidió que escaparan.

“Les dije a todos que había ocurrido un accidente y les pedí que escaparan. Para cuando terminé de hacerlo, perdí mi oportunidad de salir. Al final, no pude escapar”, relató.

Durante los diez días que permaneció bajo tierra, el trabajador aseguró que rezó y mantuvo la esperanza de ser encontrado. También contó que pudo escuchar y comunicarse con otros trabajadores que se encontraban atrapados en diferentes sectores del complejo.

En el momento del rescate, una de sus primeras preguntas fue qué día era. Después de diez días en la oscuridad, finalmente había vuelto a ver la luz.

El operativo permitió concretar uno de los rescates más impactantes tras el desastre que afectó a la zona y dejó a numerosos trabajadores atrapados bajo tierra.

MA