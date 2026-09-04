La 49° Exposición Bovina ya tiene fecha: será del 9 al 12 de octubre

Oscar De Knolseissen se refirió a los preparativos para la próxima exposición ganadera, prevista para los días 9, 10, 11 y 12 de octubre.

En este sentido, señaló que ya comenzaron con el envío de invitaciones y las inscripciones de los expositores.

En cuanto a la participación, indicó que ya cuentan con varias confirmaciones y que esperan mantener un número similar al de ediciones anteriores. “Realmente el mismo número de cabañas”, sostuvo.

De Knolseissen explicó que, a diferencia de las exposiciones nacionales, en esta oportunidad la convocatoria estará concentrada principalmente en la región. “Generalmente cuando son exposiciones que no acompañan la Patagónica Nacional, se hacen con la zona regional nada más”, detalló.

Las cabañas participantes serán principalmente de Gobernador Costa, Sarmiento, Trevelin, Esquel y Río Pico. “Así que en general son los cabañeros de toda la vida”, destacó.

Respecto de los compradores, señaló que serán principalmente de la zona. “Los compradores son compradores locales y sobre todo de la zona, la mayoría”, afirmó. También explicó que el trabajo con la consignataria permite ampliar el alcance de las ventas hacia otras regiones.

Por último, De Knolseissen anticipó una estimación sobre los valores que podrían alcanzar los animales. Si bien aclaró que todavía no cuentan con referencias de exposiciones del norte, señaló: “Yo creo que un toro normal de base va a andar entre los 5 y 6 millones”.

R.G