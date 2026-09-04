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04 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel disfrutó de una Masterclass Internacional de Zumba

Más de 150 participantes de distintas localidades disfrutaron de una jornada multitudinaria junto a los reconocidos instructores Rixio Pérez y Marce Soto, organizada por ZIN Cecilia Cheuquehuala y su staff.
Por Redacción Red43

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La ciudad de Esquel vivió el pasado sábado 29 de agosto una multitudinaria Masterclass Internacional de Zumba, que reunió a más de 150 participantes en una jornada marcada por la música, el movimiento y la pasión por esta disciplina.

 

El encuentro contó con la presencia de los reconocidos instructores Rixio Pérez y Marce Soto, quienes encabezaron una propuesta que convocó a participantes e instructoras de diferentes puntos de la región.

 

La convocatoria tuvo además una importante participación regional, con delegaciones provenientes de San Carlos de Bariloche, El Foyel, Las Golondrinas, El Bolsón, El Maitén, José de San Martín, Sarmiento, Trevelin y Esquel.

 

 

 

 

La actividad fue organizada por la reconocida instructora de Zumba ZIN Cecilia Cheuquehuala, junto a un grupo de mujeres que integra su staff. Se trató de la segunda edición consecutiva de esta propuesta, que vuelve a posicionarse como uno de los encuentros de Zumba de mayor convocatoria en la región.

 

“Estoy totalmente agradecida al staff de Zumba con Ceci, que me acompañó en la organización de este evento. Por segundo año consecutivo pudimos concretar una Masterclass de Zumba de esta magnitud. Nos visitaron Rixio Pérez y Marce Soto, ambos muy reconocidos en esta disciplina”, expresó Cheuquehuala.

 

 

 

 

 

La instructora también destacó especialmente la participación de quienes llegaron desde distintas localidades.

 

“Por supuesto, quiero agradecer a todas las instructoras que se hicieron presentes con sus alumnas. Esto fortalece al mundo Zumba en toda la región”, subrayó.

 

Finalmente, Cheuquehuala agradeció a todas las personas que participaron del encuentro y hicieron posible una jornada que volvió a demostrar la capacidad de convocatoria que tiene la disciplina en Esquel y en las localidades de la región.

 

 

 

AMD

 

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