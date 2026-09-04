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04 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

“El esquí me permite disfrutar con mis amigos”

Lo señaló Francisca Lambert, una de las referentes del Club Andino Esquel, quien participa en el Campeonato Internacional Patagónico de Esquí
Por Redacción Red43

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En el marco de una nueva edición del tradicional Campeonato Internacional Patagónico de Esquí, la pista vuelve a ser el escenario donde el talento local se mide contra los mejores exponentes de la región y el mundo. Y entre las chaquetas coloridas y la adrenalina del punto de partida, resalta una figura que lleva los colores de nuestra ciudad en el alma: Francisca Lambert.

 

Representar al Club Andino Esquel (CAE) no es un compromiso cualquiera; es heredar décadas de amor por la nieve, de mañanas eternas subiendo la ladera y de familias enteras apoyando a pie de pista.

 

Para Francisca, integrante del equipo U16, vestir la campera de la institución cordillerana en un torneo de esta magnitud implica transformar cada bajada en una declaración de identidad.

 

El Campeonato Internacional Patagónico es una fiesta del deporte, pero para nuestra ciudad es mucho más que eso: es la certeza de que las futuras generaciones siguen eligiendo la nieve como camino de vida, compañerismo y superación.

 

Francisca Lambert ya dejó su huella en las laderas de La Hoya. Su actuación, marcada por la audacia, la destreza y la resiliencia ante cada desafío, nos recuerda por qué el esquí es el corazón pulsante de nuestra cordillera. Ganando centésimas al tiempo o aprendiendo de cada curva, Francisca y sus compañeros del Club Andino Esquel son la prueba viva de que el futuro del esquí local está en las mejores manos.

 

 

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