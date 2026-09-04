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Por Redacción Red43

Productores de la región ponen sus expectativas en una primavera más lluviosa

Oscar De Knolseissen destacó que hubo algunas nevadas durante el invierno y señaló que los pronósticos anticipan una primavera más lluviosa. También expresó su expectativa de que disminuya la cantidad de incendios.
Por Redacción Red43

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De cara a los próximos meses, desde el sector productivo de la región mantienen conversaciones sobre las condiciones climáticas y el impacto que podrían tener en la actividad. Oscar De Knolseissen destacó las nevadas registradas durante este invierno y puso el foco en las perspectivas para la primavera.

 

“Si bien sabemos que algo de nieve cayó este año, va a ser un año un poco mejor que los anteriores, que el pasado por lo menos seguro”, señaló.

 

En ese sentido, explicó que las precipitaciones níveas no fueron abundantes y llegaron de manera tardía. “No es mucha porque cayó media tardía, sabemos que el cerro tiene algo de nieve, pero no es lo que estamos acostumbrados en la zona a tener”, sostuvo.

 

De Knolseissen también se refirió a los pronósticos para los próximos meses y consideró que una primavera con mayores precipitaciones podría generar mejores condiciones para los productores. “Creo que eso nos va a dar un poquito más respiro”, afirmó.

 

Por otra parte, habló sobre la situación de los incendios que afectaron a la región durante el año pasado y manifestó su deseo de que la próxima temporada tenga un escenario diferente.

 

También hizo referencia a los productores y pobladores que viven en las zonas afectadas y expresó su expectativa de que puedan atravesar una temporada con mayor tranquilidad.

 

“Esperemos que este año sea un año distinto y que no tengamos la gran cantidad de incendios que tuvimos el año pasado y eso que nos ayude por lo menos a estar más tranquilos”, concluyó.

 

 

 

R.G

 

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