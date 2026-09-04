Provincia realizará un encuentro sobre consumos problemáticos en el ámbito educativo

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, llevará adelante el próximo martes 8 de septiembre el Encuentro de Sensibilización sobre Consumos Problemáticos, una iniciativa que busca promover una mirada integral y comunitaria sobre esta temática y fortalecer las estrategias institucionales de cuidado y acompañamiento.

La actividad se desarrollará de 9 a 11 horas, mediante la plataforma Webex, y surge de un trabajo articulado entre la Coordinación de los Equipos de Orientación y Apoyo a las Trayectorias Escolares del Ministerio de Educación del Chubut y el Área de Prevención y Cuidados de la Secretaría de Educación de la Nación.

Un espacio para reflexionar y sensibilizar

El encuentro propone generar un espacio de reflexión y sensibilización en torno a los consumos problemáticos en el ámbito educativo, entendiendo la prevención y el cuidado como dimensiones fundamentales para el acompañamiento de las trayectorias escolares.

En este marco, se brindarán herramientas generales para el abordaje preventivo de estas situaciones, favoreciendo el intercambio y la construcción de estrategias institucionales que permitan fortalecer las redes de cuidado dentro de las comunidades educativas.

Inscripciones abiertas

La propuesta está dirigida a los Equipos de Orientación y Apoyo a las Trayectorias Escolares del Ministerio de Educación del Chubut, en articulación con el Área de Prevención y Cuidados de la Secretaría de Educación de la Nación.

Las personas interesadas en participar deberán completar previamente el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/AM2xEYu6t1zT4SjM7

El encuentro se realizará el martes 8 de septiembre, de 9 a 11 horas, por plataforma Webex.

R.G