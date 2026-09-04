Esquel: probabilidad de lluvias y nevadas para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 4 de septiembre una jornada con cielo mayormente nublado en Esquel y condiciones invernales durante buena parte del día.

Durante la madrugada, se espera una temperatura de 3°C, con cielo mayormente nublado y vientos del oeste de entre 32 y 41 km/h. Además, podrían registrarse ráfagas de hasta 70-78 km/h.

Por la mañana, la temperatura descendería hasta los -2°C, con cielo mayormente nublado y vientos del oeste de entre 23 y 31 km/h.

Hacia la tarde, el pronóstico indica la presencia de lluvias y nevadas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. La máxima prevista será de 5°C, mientras que los vientos soplarán del sudoeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 42-50 km/h.

Durante la noche continuarían las condiciones de lluvias y nevadas, con una temperatura estimada de -1°C y vientos del sur de entre 23 y 31 km/h.

De esta manera, el SMN anticipa un viernes con bajas temperaturas, lluvias y nevadas hacia la segunda mitad de la jornada, además de períodos de viento intenso, especialmente durante la madrugada.

R.G