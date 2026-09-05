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05 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Presentan el cronograma de "Zomo Kimün, Memoria Viva" en Nahuelpan y Esquel

La Subsecretaría de Cultura y el Museo de Culturas Originarias Patagónicas presentaron la grilla para este fin de semana. Conocé todos los horarios y sedes.
Por Redacción Red43

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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Originaria, la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel, en conjunto con el Museo de Culturas Originarias Patagónicas, anunció el desarrollo de las jornadas culturales tituladas "Zomo Kimün, Memoria Viva". La propuesta reúne una amplia agenda de actividades artísticas, históricas y comunitarias con entrada libre y gratuita en dos espacios de la zona durante este fin de semana.

 

Las ilustraciones de la difusión oficial corresponden a una pintura de Marta Sottile y Andrea Marchissio, integrando la identidad visual de este ciclo de homenaje y reflexión.

 

Sábado 5 de septiembre: Actividades en Nahuelpan y el Centro Cultural Melipal

 

La primera jornada se llevará a cabo durante la mañana y la tarde en la sede del Museo de Culturas Originarias Patagónicas en la Comunidad Nahuelpan, en el horario de 10:00 a 16:00 hs. En ese espacio se desarrollarán las siguientes actividades:

 

  • Trafkintun (intercambio).

     

  • Presentación Mural de wizun.

     

  • Ulkantun, a cargo de Etelvina Rojas.

     

  • Muestra fotográfica colectiva "Newen que nos habita", memoria, presencia y legado de mujeres mapuches.

     

  • Relatos.

     

  • Presentación de placa sobre Desalojo de 1937.

     

Posteriormente, las actividades de ese sábado se trasladarán al Centro Cultural Esquel Melipal:

 

  • A las 20:00 hs: Tendrá lugar la inauguración de la muestra fotográfica "Migración y ancestralidad", perteneciente a Gabriel Palacios, contando con la participación especial de la bailarina invitada Amancay Villanueva Ortega.

     

Domingo 6 de septiembre: Arte textil y concierto en el Centro Cultural Melipal

 

La continuidad del programa tendrá sede en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal, comenzando por la tarde:

 

  • De 17:30 a 20:00 hs: Se realizará el Intercambio de saberes con temática centrada en Arte textil, a cargo de talleristas del Programa Pertenecer y artesanas de la región, destacando la participación de artesanas de la zona de Cushamen.

     

  • En este mismo marco temporal se desarrollará una intervención de bordado comunitario coordinada por Paula Lessa (TAMFI), con la presencia de Vicente Antieco y Sabina Basilio como invitados.

     

  • A las 20:00 hs: Como cierre de la programación artística, se presentará en concierto la cantante Nadia Larcher, espectáculo que cuenta con una entrada fijada en $20.000.

     

 

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