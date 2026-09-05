Presentan el cronograma de "Zomo Kimün, Memoria Viva" en Nahuelpan y Esquel

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Originaria, la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel, en conjunto con el Museo de Culturas Originarias Patagónicas, anunció el desarrollo de las jornadas culturales tituladas "Zomo Kimün, Memoria Viva". La propuesta reúne una amplia agenda de actividades artísticas, históricas y comunitarias con entrada libre y gratuita en dos espacios de la zona durante este fin de semana.

Las ilustraciones de la difusión oficial corresponden a una pintura de Marta Sottile y Andrea Marchissio, integrando la identidad visual de este ciclo de homenaje y reflexión.

Sábado 5 de septiembre: Actividades en Nahuelpan y el Centro Cultural Melipal

La primera jornada se llevará a cabo durante la mañana y la tarde en la sede del Museo de Culturas Originarias Patagónicas en la Comunidad Nahuelpan, en el horario de 10:00 a 16:00 hs. En ese espacio se desarrollarán las siguientes actividades:

Trafkintun (intercambio) .

Presentación Mural de wizun .

Ulkantun , a cargo de Etelvina Rojas.

Muestra fotográfica colectiva "Newen que nos habita" , memoria, presencia y legado de mujeres mapuches.

Relatos .

Presentación de placa sobre Desalojo de 1937.

Posteriormente, las actividades de ese sábado se trasladarán al Centro Cultural Esquel Melipal:

A las 20:00 hs: Tendrá lugar la inauguración de la muestra fotográfica "Migración y ancestralidad", perteneciente a Gabriel Palacios, contando con la participación especial de la bailarina invitada Amancay Villanueva Ortega.

Domingo 6 de septiembre: Arte textil y concierto en el Centro Cultural Melipal

La continuidad del programa tendrá sede en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal, comenzando por la tarde: