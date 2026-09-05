Chubut implementa cobro electrónico y telepeaje en sus Áreas Protegidas

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, avanza en un proceso de modernización de los sistemas de acceso a las Áreas Naturales Protegidas mediante la incorporación de una plataforma de venta de entradas y cobro electrónico, una herramienta que permitirá agilizar la atención a los visitantes, optimizar la administración de los ingresos y contar con información en tiempo real sobre el movimiento turístico.

En una primera etapa, la implementación del nuevo sistema comenzó en el Área Natural Protegida Punta Loma, donde gracias a la coadministración junto al Ente Mixto de Turismo Puerto Madryn, ya se encuentra en funcionamiento como experiencia piloto.

La web tendrá disponible en los próximos días la compra de entradas para el ingreso a Península Valdés. Actualmente, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas trabaja junto con la Administración del Área Natural Protegida en la carga y validación de los datos necesarios para poner en funcionamiento esta nueva modalidad de cobro electrónico.

En paralelo, este viernes se realizaron las primeras pruebas piloto del sistema de telepeaje, una herramienta destinada a agilizar y ordenar el ingreso al área protegida para aquellas personas que cumplen funciones permanentes o vinculadas a la prestación de servicios dentro de Península Valdés.

El sistema permitirá el acceso mediante un mecanismo de identificación exclusivo para habitantes de Puerto Pirámides, guardafaunas, personal de la Administración del Área, propietarios de campos, proveedores y otros agentes autorizados que desarrollen actividades dentro del Área Natural Protegida.

De esta manera, los visitantes podrán adquirir sus entradas de manera anticipada desde cualquier dispositivo con acceso a internet o realizar la compra al momento de ingresar al área, utilizando exclusivamente medios de pago electrónicos. La plataforma admitirá distintas alternativas de pago, entre ellas tarjetas y billeteras virtuales, eliminando progresivamente el uso de dinero en efectivo.

Además de mejorar la experiencia de quienes visitan las áreas protegidas, el sistema permitirá a los equipos de gestión acceder a información actualizada sobre la venta de entradas y el ingreso de visitantes, fortaleciendo los procesos de administración, control, planificación y estadística.

En etapas

La iniciativa se continuará implementando por etapas. En segunda instancia se extenderá a la Área Natural Protegida Punta Tombo, donde se prevé un esquema de transición acorde a las características operativas de cada coadministración. Posteriormente, el sistema será incorporado en Piedra Parada, Bosque Petrificado Sarmiento y Cabo Dos Bahías.

Ya se encuentra disponible la plataforma oficial para la gestión de las entradas a las Áreas Naturales Protegidas. Los visitantes podrán acceder a la compra y consultar la información correspondiente a través de https://entradasanp.chubutpatagonia.gob.ar/

T.B